S-au anunțat finaliștii pentru trofeul Golden Boy! Staruri de la Real, Barca, PSG, Bayern și Liverpool se luptă pentru marele premiu

Anul trecut, trofeul a fost câștigat de noul star al Barcelonei, Pedri, care a ajuns în semifinalele Euro cu naționala Spaniei, iar la Jocurile Olimpice a câștigat medalia de argint.

S-au stabilit cei 20 de finaliști pentru Golden Boy

Cotidianul italian a anunțat cei 20 de finaliști care se vor lupta pentru premiul Golden Boy în 2022, iar printre aceștia se află nume deja consacrate în fotbalul mare și care au deja în palmares trofee importante.

Ibericul Pedri, care până în vara anului 2026 și are o clauză de reziliere de 1.000.000.000 de euro, are șansa să-și apere trofeul cucerit anul trecut, chiar dacă formația catalană nu a avut un an prea bun.

Principalul rival al lui Pedri pare să fie mijlocașul englez al Borussiei Dortmund, Jude Bellingham. Fotbalistul de 19 ani are un sezon de senzație la gruparea germană, iar pentru a-l aduce pe Santiago Bernabeu.

Barcelona și Bayern domină lista nominalizărilor

Pe lista finaliștilor se mai află și alte nume importante care au făcut deja senzație în fotbalul european, precum Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Fabio Carvalho (Liverpool), Ansu Fati și Gavi (ambii Barcelona), Ryan Gravenberch, Jamal Musiala și Mathys Tel (toți Bayern Munchen) sau Nuno Mendes (PSG).

Ceilalți pretendenți la trofeul Golden Boy pe 2022 sunt Antonio Silva (Benfica), Wilfried Gnonto (Leeds), Josko Gvardiol (Leipzig), Fabio Miretti (Juventus), Nico (Valencia), Giorgio Scalvini (Atalanta), Benjamin Sesko (Salzburg), Destiny Udogie (Udinese) și Nicola Zalewski (Roma).

De remarcat este faptul că echipele care dau cei mai mulți jucători sunt FC Barcelona și Bayern Munchen, cu câte 3, însă catalanii pot spune că au 4 nominalizați, deoarece Nico este doar împrumutat la Valencia.

Pe listă se regăsesc jucători din toate cele 5 campionate de top din Europa, unul singur fiind din afara acestei zone, este vorba de Antonio Silva de la Benfica Lisabona.

Pe lista inițială de 100 de jucători nominalizați la premiul de cel mai bun tânăr jucător al anului s-a aflat și fundașul Radu Drgușin. Internaționalul român, care a jucat în prima parte a sezonului la Salernitana, iar acum este legitimat la Genoa, nu a prins însă faza finală.