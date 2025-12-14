S-au anunțat premiile pentru Supercupa Italiei! Pentru ce sumă se luptă Interul lui Cristi Chivu în Arabia Saudită

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu va avea oportunitatea de a câștiga primul său trofeu ca antrenor al Interului în această lună, când „nerazzurrii” participă la ediția 2025 a Supercupei Italiei. Presa din „Cizmă” a dezvăluit ce sume vor încasa cele patru echipe participante, în funcție de rezultatele înregistrate în Arabia Saudită.

S-au anunțat premiile pentru Supercupa Italiei! Pentru ce sumă se luptă Interul lui Chivu

Supercupa Italiei se dispută din nou în Arabia Saudită, iar organizatorii au stabilit ce premii vor încasa echipele. Cele două grupări învinse în semifinale vor primi câte 2.4 milioane de euro, iar formația care va pierde finala va încasa 6.7 milioane.

ADVERTISEMENT

Cât despre câștigătoare, aceasta ar urma să încaseze un premiu de 9.5 milioane de euro, cu posibilitatea de a mai primi încă un milion și jumătate pentru disputarea unui meci amical contra câștigătoarei din Supercupa Arabiei Saudite. Așadar, un total posibil de 11 milioane de euro, conform .

Cum arată programul Supercupei Italiei

Napoli, campioana din Serie A, și AC Milan, finalista Cupei, se vor întâlni în prima semifinală a Supercupei, care va avea loc joi, 18 decembrie, de la ora 21:00. A doua semifinală, dintre câștigătoarea Cupei, Bologna, și vicecampioana Italiei, , se va disputa vineri, 19 decembrie, tot de la ora 21:00.

ADVERTISEMENT

În fine, învingătoarele din cele două partide se vor întâlni în finală luni, 22 decembrie. Toate meciurile se vor disputa la Riyadh, pe stadionul King Saud University. Pentru , Supercupa ar putea fi primul trofeu ca antrenor al lui Inter. Fostul fundaș a câștigat acest trofeu de două ori în cariera de fotbalist, în 2008 și 2010, în tricoul Interului.