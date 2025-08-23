S-au apucat să își renoveze bucătăria, dar au descoperit o comoară. Povestea unui cuplu a devenit virală pe internet

Cei doi soți locuiesc într-o casă construită în secolul al-XVII-lea și au decis să își renoveze bucătăria. Menționăm faptul că locuința este practic o fermă din West Dorset, Anglia. Chiar și așa, nimeni nu se aștepta la o astfel de poveste.

ADVERTISEMENT

Ce au descoperit doi soți care s-au apucat să își renoveze bucătăria

Cei doi parteneri au decis să crească înălțimea bucătăriei. Astfel, aceștia au început să sape mai adânc în podea. Ulterior, Robert Fooks a lovit un vas de ceramică smălțuit cu târnăcopul. Ce se afla însă în el?

, mai exact în jur de 100 de monede datând din Primul Război Civil Englez. De altfel s-ar părea că monedele datau din același an în care a fost construită și casa, în secolul al-XVII-lea, potrivit .

ADVERTISEMENT

„Comoara de Monede Poorton”, cum a devenit cunoscută, includea monede de aur din timpul lui Iacob I și Charles I. Totodată, s-au mai găsit și jumătăți de coroane și șilingi din argint din epocile Elisabeta I, Filip și Maria.

Ce valoare are întreaga comoară

Deși au pornit cu gândul să își renoveze bucătăria, cei doi soți au ajuns, deci, față în față cu o comoară. Și se pare că recent, întreaga colecție a fost vândută pentru aproximativ 75.000 de dolari la Duke’s Auction House.

ADVERTISEMENT

„Într-o seară, eram cu copiii iar soțul săpa cu târnăcopul când a strigat că a găsit ceva. A pus toate monedele într-o găleată”, a spus Betty Fooks. Ce au făcut cei doi însă după descoperire?

ADVERTISEMENT

iar mai apoi a monedele au fost trimise la British Museum. Acolo, ele au fost curățate și identificate. Și se pare că familia a mai primit și o explicație.

Mai exact, conform experților, monedele ar fi fost ascunse împreună într-un singur loc, între 1642 și 1644. Acest lucru s-ar fi întâmplat chiar în mijlocul tulburărilor din Războiul Civil Englez.

ADVERTISEMENT

Cum ar fi ajuns monedele sub podea

Acest lucru nu este tocmai anormal. La acea vreme, tot mai mulți oameni ascundeau bani și obiecte de valoare, astfel încât trupele implicate în conflict care ajungeau în casele oamenilor să ceară mâncare să nu le vadă.

Tot în acea perioadă familiile au învățat să facă ascunzători secrete fie în pereți, fie sub case ori chiar în unele vase pentru a avea grijă de bunurile lor. Și se pare că în unele cazuri, multe dintre ele nici nu au mai fost recuperate.

Și inclusiv cei doi soți recunosc dacă nu ar fi avut în plan să își renoveze bucătăria, cel mai probabil monedele îngropate în urmă cu sute de ani nu ar fi fost descoperite niciodată.

„Dacă nu coboram podeaua, ar fi rămas ascunse acolo. Presupun că cel care le-a ascuns intenționa să le recupereze, dar nu a mai avut ocazia”, a mai completat Betty Fooks.