S-au bătut Andra Volos și Bogdan Mocanu de la Puterea dragostei când erau împreună? Ce a mărturisit vedeta

Andra Volos, fostă concurentă la Puterea dragostei, a vorbit despre zvonurile relației cu Nicolas Sax, dar și despre situația pe care a încheiat-o cu Bogdan Mocanu acum un an.

Andra Volos de la Puterea dragostei a recunoscut că îi aplica pumni lui Bogdan Mocanu, dar nu s-a ajuns la bătaie

Vedeta Kanal D a spus că este singură de doi ani și nu regretă deloc că nu are pe cineva aproape. Îi este bine așa, mai ales că are cu ce să își ocupe timpul. Influencerița a fost întrebată cât de departe s-a ajuns cu certurile în

ADVERTISEMENT

Șatena a spus că niciodată nu s-a întrecut limita, așa cum s-a lăsat de înțeles, poate din cauza faptului că atât ea cât și Mocanu nu au știut să clarifice anumite lucruri.

„Par eu foarte finuță, dar când pornesc… Ne-am mai luat, ne-am mai ciondănit, dar nu în serios. Nu am ajuns să ne batem la modul ăla. Îi mai dădeam câte un pumn la picior, dar doar din reflex”, a declarat Andra Volos

ADVERTISEMENT

Când i s-a pus în față presupusa relație cu Nicolas Sax, fosta concurentă de la Puterea dragostei a negat totul, cât pe ce să-și facă și cruce.

„Niciodată în viață nu am avut o relație cu Nicolas Sax. Nu l-am văzut mai mult ca pe un prieten. Eu îi cunosc și nevasta de foarte mult. Ne cunoaștem, suntem prieteni. E un prieten foarte bun.

ADVERTISEMENT

Am filmat împreună, am filmat în Turcia și de acolo toate bârfele. La început îmi era foarte greu. Cu oricine apăream, gata, era iubitul meu… Așa e gândirea oamenilor”, a completat vedeta.

Cum ar trebui să fie bărbatul ideal pentru vedetă

„Au trecut doi ani de când eu sunt singură. Am mai încercat să am o tentativă de relație cu cineva, două-trei luni. Dar acum am învățat ce vreau de la un bărbat.

ADVERTISEMENT

Bărbatul trebuie să fie deștept, să mă susțină moral. Să am ce învăța de la el. Și el ar avea ce învăța de la mine. Ar fi bine să mă susțină nu neapărat financiar, că eu pot face bani din orice.

ADVERTISEMENT

Să fie acolo, să mă respecte, să mă facă să mă simt frumoasă. Să fie prezent, să mă iubească. Probabil cer eu prea multe. M-am și obișnuit să fiu singură. Am pus bază pe afaceri, pe business, pe chestii. Cred că încă nu m-am deschis suficient eu”, a mai zis Andra.