„S-au comportat balcanic, inclusiv cei doi kosovari care au mâncat o pâine albă în România”. Dezvăluiri după Kosovo – România 0-3

„Tricolorii” n-au făcut însă pasul în spate și s-au impus cu 3-0. Urât cu reprezentativa noastră s-au comportat inclusiv Albion Rrahmani și Ermal Krasniqi, foști jucători în SuperLiga.

Critici pentru Albion Rrahmani și Ermal Krasniqi după Kosovo – România 0-3: „Și ei au intrat în jocul ăsta”

Albion Rrahmani, fost jucător la Rapid, și Ermal Krasniqi, fost jucător la CFR Cluj și Rapid, au intrat pe teren în minutul 66 al meciului Kosovo – România, din prima etapă a Ligii Națiunilor. Cei doi fotbaliști, pentru care nu au avut realizări pe teren, dar s-au remarcat printr-un „comportament balcanic”.

„Mă bucur că am văzut aceeași unitate ca la Euro. Mă bucur că în atmosfera aia de ostilitate extremă băieții s-au unit, s-au mobilizat și au avut o motivație suplimentară. Atmosfera aia apăsătoare nu i-a doborât, nu i-a timorat. Am vorbit după meci cu Răzvan Marin și Burcă și amândoi au spus Am fost și mai motivați în momentul în care cântam imnul și noi nu auzeam în boxe.

Pur și simplu, nu auzeam imnul, doar l-am cântat. Ei nu auzeau de fluierături imnul în boxe și boxele erau date la maximum. Credeți-mă, melodiile alea se auzeau și în centrul orașului. Și mă bucur că au avut atitudine, am văzut și după goluri. În momentul în care au marcat au spus câteva cuvinte, tare, la adresa kosovarilor. Evident că nu se auzea în tribune, dar auzeau între ei.

‘Hai, mă, că le-am dat! Hai că am făcut. Îi batem’. . Mai ales că și jucătorii kosovari au fost lipsiți de respect”.

„Excepția a fost Muriqi”

„În afară de Muriqi, vârful de la Mallorca, care i-a felicitat pentru calificarea și parcursul bun la Euro, ceilalți jucători din lot au apelat la diverse tertipuri. Au jucat dur, i-au contrat chiar și înainte de meci prin anumite declarații. Au jucat murdar de la început până la final.

Excepția a fost Muriqi. El și la conferința de presă a fost foarte ok, inclusiv cu jurnaliștii români. A stat de vorbă, a încercat să aplaneze situația asta tensionată. În schimb, ceilalți jucători, nu. In clusiv Rrahmani și Krasniqi, care au crescut în România, au mâncat o pâine albă în România. Și ei au intrat în jocul ăsta și au încercat să ne destabilizeze prin diverse tactici balcanice.

Nu doar cei doi jucători. Din ce au spus jucătorii noștri și ei s-au comporat balcanic. Nu s-au gândit ca au jucat în România. Obiectivul lor era să își ia revanșa pentru ce s-a întâmplat în septembrie anul trecut”, a dezvăluit jurnalistul FANATIK Marian Popovici, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

