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Dennis Man ar putea părăsi Parma în următoarea perioadă, după ce Atalanta și-a manifestat interesul pentru fotbalistul român. Interesul italienilor vine într-un moment cheie pentru cariera atacantului, care evoluează în Serie A.

Dennis Man, urmărit de Atalanta pentru transfer

după 4 ani și jumătate. Man a semnat atunci un contract pe patru sezoane cu PSV, formația din Eindhoven. Evoluțiile sale în tricoul clubului olandez au atras din nou atenția, mai ales din Italia. pentru un eventual transfer în această vară, dar acest scenariu nu mai are continuare.

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Motivul? Potrivit , Noa Lang (27 de ani), jucătorul legitimat la Napoli, rămâne prima variantă de transfer pentru formația antrenată în prezent de Maurizio Sarri (67 de ani). Însă Atalanta îi mai are în vedere și pe Jonathan Rowe (23 de ani) și Nicolo Cambiaghi (25 de ani), ambii de la Bologna, astfel că varianta Dennis Man nu mai este prioritară.

Cum s-a descurcat Dennis Man în primul sezon la PSV

În primul său sezon în Olanda, Dennis Man a înregistrat cifre bune. Internaționalul român a încheiat stagiunea 2025-2026 cu 9 reușite, la care s-au adăugat și 7 pase decisive, totul în 33 de apariții pentru PSV. Cea mai recentă apariție pe teren a românului pentru formația batavă a fost în runda cu numărul 3 din Eredivisie, când PSV s-a impus cu 5-1 în fața celor de la FC Groningen.

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La fel ca și în primele două etape, Dennis Man a început pe banca de rezerve, dar a fost introdus pe teren în finalul meciului, bifând 18 minute. Extrema dreaptă este așteptată în curând la echipa națională, unde Gică Hagi va începe pe banca „tricolorilor” o nouă campanie în Nations League.