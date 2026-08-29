Sport

S-au decis: Ce se întâmplă cu Dennis Man după ce Atalanta și-a manifestat interesul pentru el

La doar un an după ce a plecat din Italia, Dennis Man a fost dorit înapoi. Ce se întâmplă acum cu fotbalistul român după ce Atalanta și-a prezentat interesul pentru el.
Mihai Dragomir
29.08.2026 | 12:35
Sau decis Ce se intampla cu Dennis Man dupa ce Atalanta sia manifestat interesul pentru el
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Decizie în cazul lui Dennis Man. Dorit în Italia, românul va continua la PSV. Foto: Hepta.
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Dennis Man ar putea părăsi Parma în următoarea perioadă, după ce Atalanta și-a manifestat interesul pentru fotbalistul român. Interesul italienilor vine într-un moment cheie pentru cariera atacantului, care evoluează în Serie A.

Dennis Man, urmărit de Atalanta pentru transfer

Dennis Man a părăsit-o vara trecută pe Parma după 4 ani și jumătate. Man a semnat atunci un contract pe patru sezoane cu PSV, formația din Eindhoven. Evoluțiile sale în tricoul clubului olandez au atras din nou atenția, mai ales din Italia. Atalanta l-a avut în vizor pentru un eventual transfer în această vară, dar acest scenariu nu mai are continuare.

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Motivul? Potrivit jurnaliștilor italieni, Noa Lang (27 de ani), jucătorul legitimat la Napoli, rămâne prima variantă de transfer pentru formația antrenată în prezent de Maurizio Sarri (67 de ani). Însă Atalanta îi mai are în vedere și pe Jonathan Rowe (23 de ani) și Nicolo Cambiaghi (25 de ani), ambii de la Bologna, astfel că varianta Dennis Man nu mai este prioritară.

Cum s-a descurcat Dennis Man în primul sezon la PSV

În primul său sezon în Olanda, Dennis Man a înregistrat cifre bune. Internaționalul român a încheiat stagiunea 2025-2026 cu 9 reușite, la care s-au adăugat și 7 pase decisive, totul în 33 de apariții pentru PSV. Cea mai recentă apariție pe teren a românului pentru formația batavă a fost în runda cu numărul 3 din Eredivisie, când PSV s-a impus cu 5-1 în fața celor de la FC Groningen.

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La fel ca și în primele două etape, Dennis Man a început pe banca de rezerve, dar a fost introdus pe teren în finalul meciului, bifând 18 minute. Extrema dreaptă este așteptată în curând la echipa națională, unde Gică Hagi va începe pe banca „tricolorilor” o nouă campanie în Nations League.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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