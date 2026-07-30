S-au decis orele de start ale dublei KuPS Kuopio – Universitatea Craiova, turul 3 Europa League. Exclusiv

Universitatea Craiova se va duela cu KuPS Kupio pentru un loc în play-off-ul UEFA Europa League. În cazul în care vor trece de finlandezi, oltenii vor fi siguri de participarea în grupa principală din Conference League. La ce ore se vor juca cele două meciuri din „dubla” KuPS – U Craiova.
KuPS Kupio va fi gazdă în prima manșă a „dublei” din turul 3 preliminar Europa League cu Universitatea Craiova. Meciul din Finlanda se va disputa joi, 6 august, în timp ce returul va avea loc o săptămână mai târziu, joi, 13 august, pe „Ion Oblemenco”. FANATIK a aflat în exclusivitate orele la care se vor disputa cele două partide. Din informațiile FANATIK, duelul din Finlanda va începe la ora 18:00, în timp ce returul din Bănie va lua startul la ora 20:00.
„Dubla” contra lui KuPS Kupio are o miză extraordinar de mare pentru Universitatea Craiova, care tocmai a fost eliminată din preliminariile UEFA Champions League, după 2-3, la general, cu Levski Sofia. Dacă va trece de finlandezi, campioana României va fi sigură de prezența pe tabloul principal Conference League, indiferent de ce se va întâmpla în play-off-ul Europa League. În cazul în care va pierde „dubla” cu KuPS, Universitatea Craiova va continua aventura europeană în play-off-ul Conference League.