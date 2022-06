S-au despărţit, apoi au aflat că vor fi părinţi. Ce s-a ales, până la urmă, de Teodora şi Alex de la Insula Iubirii

Alex și Teodora de la Insula Iubirii a fost singurul cuplu căsătorit de la Insula Iubirii. Cu toate că s-au despărțit la un moment dat, împăcarea a venit la scurt timp, acasă. Totodată, la 6 luni după faimosul show au aflat un lucru foarte important.

Teodora și Alex de la Insula Iubirii vor deveni părinți în curând

așteaptă să devină părinți. Teodora a aflat că va avea un copil, mai exact,o fetiță, cu puțină vreme înainte de Crăciun.

‘’Am stat separați câteva zile, după ce ne-am întors. Ușor, ușor am început să discutăm, să explicăm lucrurile. Ne-am împăcat, iar apoi a venit vestea cea mare înainte de Crăciun când a rămas însărcinată.

Avea deja 2 luni și ceva de sarcină. Vestea că vom fi părinți, cred că am trecut la nivelul de magie, la nivelul de miracol. Până la urmă ce este copilul, decât magie la puterea în cuplu.

Consider că această sarcină a contribui, adică a venit mai repede împăcarea, dar oricum ne împăcam’’, a spus Alex, scrie

Cum au reacționat Teodora și Alex când au aflat că vor fi părinți

Teodora a aflat că va fi mamă chiar în punctul în care era hotărâtă să-l părăsească pe Alex. Situația i-a șocat pe amândoi, dar în același timp s-au bucurat. De altfel, nu plănuiesc să organizeze și o nuntă.

‘’Nu am dormit împreună. Fiecare cu camera lui. Așa am vrut eu. Atunci eram hotărâtă că nu va mai fi nimic.

Eram acasă, mi-am făcut un test că prea mă simțeam bine și am văzut, dar nu-mi venea să cred cum nu s-a întâmplat un an și fix acum când am luat decizia asta s-a întâmplat.

A fost așa ca un șoc pentru amândoi, dar el s-a bucurat foarte mult. Sarcina a contribuit foarte mult la împăcarea noastră că e un copil, ne gândim la el, nu ne mai gândim la noi. Sunt însărcinată în 6 luni, o să avem o fetiță și nu facem nuntă. Nu îmi plac nunțile’’, a detaliat și Teodora.

Teodora și Alex a fost singurul cuplu căsătorit Între ei există o diferență de 11 ani, Teodora având 19 ani, iar Alex 31. De 12 luni, cei doi și-au spus ”Da!” în fața stării civile.