S-au despărțit în urmă cu un an, iar acum mama sportivului face o afirmație șocantă. Rolul jucat de Paula Badosa în viața lui Stefanos Tsitsipas

Au avut o relație marcată de suișuri și coborâșuri, dar s-au despărțit în urmă cu un an. Mama lui Stefanos Tsitsipas a spus cum a simțit legătura fiului său cu Paula Badosa, recurgând la o afirmație șocantă.

Stefanos Tsitsipas și Paula Badosa, prin ochii mamei tenismenului

Stefanos Tsitsipas (27 ani) , după despărțirea de Paula Badosa (28 ani). Anunțul că nu mai este singur a venit la o jumătate de an de la separarea de tenismena de origine spaniolă. Cei doi erau văzuți ca un cuplu frumos și extrem de consolidat, însă realitatea din interior era cu totul alta.

Grecul nu a discutat prea mult pe marginea despărțirii, dar mama sa a dorit să facă lumină în acest sens. Yulia Salnikova, cea care i-a dat viață sportului, a spus care a fost rolul pe care l-a jucat tenismena. Aceasta a subliniat că blondina îl consuma din punct de vedere emoțional pentru că era focusată pe imaginea publică.

„Erau un cuplu frumos, dar pentru el a devenit o povară. Se străduia prea mult. Fotografiile constante, rețelele sociale și toată atenția mass-media au început treptat să-l afecteze. Chiar dacă spunea că îi place, în interior se acumula mereu”, a explicat mama lui Stefanos Tsitsipas, pentru Punto de Break, citat de .

În ceea ce privește actuala legătura sentimentală a fiului său, femeia are numai cuvinte de laudă. A numit-o pe Kristen Thoms (29 ani) drept „o fată dulce”, precizând că i-a adus fostului număr 3 mondial echilibru și foarte multă liniște. Cei doi tineri, care au aceeași pasiune pentru sport, formează un cuplu de câteva luni și nu ascund acest aspect.

Stefanos Tsitsipas și Paula Badosa, o relație specială

Stefanos Tsitsipas și Paula Badosa au avut una dintre cele mai frumoase povești de dragoste. S-au cunoscut în timpul turneului de la Roma din 2023 și au fost împreună aproape 2 ani, începuturile fiind unele speciale.

Tenismenul spunea la un moment dat că și-a găsit sufletul pereche, declarându-se îndrăgostit de blondină. Mai mult decât atât, au fost unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea sportului, fapt evidențiat prin intermediul unui cont de pe Instagram intitulat „Tsitsidosa”.

„Nu ar putea fi o colaborare în acest sens. Da, suntem un cuplu, dar nu doar atât. Suntem suflete-pereche. Aceasta ar fi cea mai bună definiție. Este ceva extrem de rar să-ți găsești sufletul-pereche.

Dacă o veți întreba pe Paula, vă va spune exact același lucru. Vă pot spune așa: am întâlnit-o pe femeia vieții mele. Și o spun foarte ferm”, spunea în urmă cu mai bine de 2 ani, Stefanos Tsitsipas, potrivit .

”Este o conexiune spirituală, suntem pe aceeași lungime de undă”

„Niciodată nu m-am simțit atât de atras, nu am găsit atât de multă frumusețe la o femeie. I-am spus Paulei acest lucru și mi-a răspuns că simte la fel. M-am bucurat să aud asta. Este o conexiune spirituală, suntem pe aceeași lungime de undă.

Este o experiență atât de frumoasă! Nu cred că prea multă lumea are asemenea legătură cu cineva. Atunci călătorești peste tot în lume, asta cauți. Îți închipui că vei găsi undeva, departe, dar uneori este chiar în fața ta”, a completat jucătorul de tenis.

Din păcate, la începutul lunii mai 2024 Stefanos Tsitsipas și Paula Badosa au trecut printr-o separare care i-a marcat și ca cuplu. Aveau să se împace înainte de French Open 2024, dar lucrurile nu au mai fost deloc la fel. Au decis să mai dea o șansă, dar în iulie 2025 definitiv.