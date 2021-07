Internauții se întreabă dacă Iulia Vântur și Salman Khan au pus capăt relației, în urma unor zvonuri apărute recent. În plus, blondina a plecat într-o vacanță în Grecia de curând, fără iubitul ei.

Fosta prezentatoare de la „Dansez pentru tine” a dat cărțile pe față în legătură cu relația ei cu actorul de la Bollywood. Iulia Vântur a venit singură în România, unde se află de ceva timp.

S-au despărțit Iulia Vântur și Salma Khan? Cu cine a plecat fosta prezentatoare TV în Grecia

Fanii Iuliei Vântur se întreabă dacă frumoasa blondină mai este împreună . Fosta prezentatoare TV a fost într-o vacanță în Grecia fără iubitul ei, lucru care nu face decât să le producă și mai multă confuzie internauților.

Iulia Vântur a venit în România de câteva luni pentru a-și rezolva niște probleme. Vedeta este stabilită de ani buni în India, alături de Salman Khan, și chiar a debutat la Bollywood.

Din moment ce anul trecut au fost restricțiile cauzate de Covid-19, Iulia Vântur și-a rezervat câteva luni din acest an pentru a sta pe plaiurile mioritice.

Blondina a ținut să lămurească stuația cu Salman Khan după ce a auzit zvonurile apărute în mediul online. Iulia Vântur nu a fost prea clară, însă a subliniat faptul că s-a întors în țară pentru a se ocupa de niște treburi și nu știe când va pleca.

„Mai am și niște lucruri de rezolvat în România, că doar vin rar, am venit după un an și ceva. Și e așa de bine acasă, să mă revăd cu prieteni, colegi, m-am văzut cu oameni pe care nu i-am mai văzut de ani de zile.

(…) Nu mi-am făcut încă planuri de ziua mea. Nu știu cât voi mai sta în România, în funcție de cum rezolv lucrurile”, a declarat Iulia Vântur la de la Pro TV.

Iulia Vântur, vacanță în Grecia

Legat de săptămâna petrecută în Grecia, a menționat că a fost acolo cu câteva prietenele de-ale ei, pe care nu le-a văzut de mult timp.

„Am fost în Grecia. Prietenele mele stabiliseră o vacanță înainte să ajung eu în România și am făcut în așa fel încât ne-am adunat rând pe rând și ne-am întâlnit ca niciodată toate în vacanță în Grecia.

A fost cumva relaxant și stresat. Nu știu dacă am avut vreodată o vacanță așa cu toate fetele. Au fost vreo cinci fete, a mai venit o prietenă de-a mea și din State.

Am stat opt zile. Inițial am zis că stau patru zile. Am fost în Mykonos patru zile și patru zile în Atena”, a mai spus fosta prezentatoare.

Aflată de două luni în România, vedeta și-a dedicat timpul celor dragi, pe care și așa îi vedea foarte rar. Iulia Vântur a spus că atât țara natală, cât și India sunt în „viața și sufletul ei”.