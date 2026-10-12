„S-au gândit la meciul din Europa cu Getafe”. Gică Craioveanu explică evoluția palidă a campioanei cu Csikszereda

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Universitatea Craiova a câștigat cu 1-0 pe terenul celor de la Csikszereda, însă evoluția campioanei nu a fost la nivelul așteptărilor. Gică Craioveanu consideră că un posibil motiv pentru jocul mai puțin spectaculos a fost apropierea meciului european cu Getafe. Fostul atacant al oltenilor spune că echipa știa că are superioritate în fața adversarei și nu a forțat la maximum, deși a controlat în mare parte prima repriză. În același timp, Craioveanu este optimist înaintea duelului european și consideră că Universitatea are argumente importante pentru a obține un rezultat bun.

Gică Craioveanu explică evoluția palidă a campioanei cu Csikszereda

Victoria de la Miercurea Ciuc a adus cele trei puncte pentru Universitatea Craiova, dar jocul prestat nu a fost la fel de convingător precum în alte partide recente. Gică Craioveanu nu consideră că formația din Bănie a avut neapărat o prestație de condamnat, însă admite că meciul a fost unul modest din punct de vedere al spectacolului.

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În opinia fostului internațional, gândul jucătorilor . Craioveanu crede că oltenii au intrat pe teren conștienți de diferența de valoare dintre cele două echipe și au avut răbdare, convinși că vor găsi până la urmă drumul spre gol.

„Nu pot să spun că nu mi-a plăcut, sincer. A fost un meci modest pentru că, crezi sau nu, echipa se gândește la meciul din Europa. Tu știi că ești superioară lui Csikszereda ca echipă. Știi că mai devreme sau mai târziu o să câștigi meciul și de aceea consider că băieții nu s-au prea forțat sau n-au jucat la 100% din potențial“, a spus Gică Craioveanu, la FANATIK SUPERLIGA.

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Chiar dacă jocul nu a fost unul spectaculos pe toată durata partidei, Craioveanu a remarcat numărul mare de încercări ale oltenilor în prima repriză. În viziunea sa, echipa a avut inițiativa și a ajuns în repetate rânduri în poziții din care putea pune probleme defensivei gazdelor, însă dominarea nu s-a reflectat pe deplin în calitatea jocului: „Au dat gol, într-adevăr un pic mai norocos pe final, dar prima repriză totuși Craiova a avut 14 șuturi spre poartă. Nu că a fost monolog, dar aproape. Numai că nu a arătat așa bine cum ne obișnuiseră în ultimele meciuri să joace mai frumos, mai spectaculos”, a mai spus Craioveanu.

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Gică Craioveanu are încredere în Universitatea Craiova înaintea meciului cu Getafe

Dincolo de analiza prestației de la Miercurea Ciuc, Gică Craioveanu privește cu optimism spre . Fostul atacant consideră că Universitatea Craiova are motive să abordeze cu încredere confruntarea cu Getafe și o vede ușor favorită, datorită calității lotului și echilibrului dintre compartimente.

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Craioveanu a evidențiat în special nivelul arătat de mijlocașii echipei și revenirea unor jucători importanți la o formă bună. În opinia sa, aceste atuuri pot conta într-un meci în care Universitatea va avea nevoie atât de personalitate, cât și de organizare: „Pentru mine da, un pic favorită, pentru că e echipă mai bună. Am dat și argumente. Echipă mai echilibrată, echipă cu mai mult talent și mai ales la mijloc. O echipă care și-a revenit. Cic (n.r. Cicâldău), Mora, Bancu sunt la un nivel foarte, foarte bun. Eu am încredere în Craiova la acest meci”, a mai punctat Gică Craioveanu.