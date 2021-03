Cristina Ciocănașu și Vlad Gherman și-au anunțat despărțirea cu aproape două luni în urmă, însă fanii se întreabă dacă nu cumva s-au împăcat între timp. Postările lor de pe rețelele de socializare i-au pus pe gânduri pe internauți.

Cei doi au fost plecați în vacanță în aproximativ aceeași perioadă, dar în destinații diferite. Cu toate acestea, Cristina și Vlad s-au întors în România în aceeași zi și au creat confuzie după ce au postat fotografii cu subînțeles pe InstaStory.

În timp ce Cristina Ciobănașu s-a relaxat în Maldive, departe de paliurile mioritice, Vlad Gherman a fost la munte alături de colegii lui din serialul „Adela”, Mara Oprea, Alexandru Dunaev și Oana Moșneagu.

S-au împăcat Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman? Ce a apărut pe Instagram: „Au fost cele mai frumoase zile…”

Au anunțat că relația lor a luat sfârșit la începutul lunii februarie, însă fanii speră și acum ca Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu să se împace. Cei doi s-au întors din vacanță în aceeași zi, însă postările de pe rețelele sociale le-au dat fanilor de gândit.

Cristina Ciobănașu a postat un selfie pe InstaStory, în dreptul căruia a scris „Am plecat”, însoțit de un emoticon cu pupic. La rândul lui, Vlad Gherman și-a anunțat fanii că s-a întors din vacanța la munte alături de colegii săi de filmare și că „au fost cele mai frumoase zile din acest an”.

Zilele trecute, cei doi actori ar fi împlinit nouă ani de relație, iar momentul a fost marcat de câte o postare din partea fiecăruia, dând de înțeles că nu au uitat de semnificația acestei zile. În plus, Vlad Gherman a postat un mesaj emoționant de 8 martie, alături de o fotografie cu fosta lui parteneră.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au despărțit după nouă ani de relație

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au zguduit lumea showbiz-ului românesc după ce au anunțat că au decis să se despartă. Lucrurile nu mai mergeau bine și cei doi nu mai erau pe aceeași lungime de undă, dar i-au asigurat pe fani că vor rămâne prieteni.

„Ce trebuie să înțelegeți este că 2020 și-a lăsat amprenta și asupra relației noastre. Am avut foarte mult timp la dispoziție în care am stat împreună și nu am mai lucrat foarte mult. Am avut timp să discutăm și ne-am dat seama că suntem foarte diferiți, că ne dorim lucruri diferite și că ne aflăm în puncte diferite ale evoluției noastre.

Ce-am arătat până acum, ce am lăsat să se vadă, ce am postat a fost 100% real și sincer și toate momentele pe care le-am trăit în cei nouă ani au fost extrem de frumoase.

Au fost nouă ani în care am trăit, probabil, cât alții trăiesc într-o viață, doar că, așa cum este în viață, am avut și momente grele pe care am preferat să le ținem pentru noi și am lăsat să se vadă doar părțile fericite și multă iubire.

Eu (n.r. – Cristina) am fost cea care am inițiat discuția. Eu (n.r. – Vlad) nu aș fi avut curaj să inițiez această discuție chiar dacă știam că ajunsesem să nu mai funcționăm”, au transmis Cristina și Vlad la începutul lunii februarie, prin intermediul unui clip video de pe Instagram.