S-au împlinit 55 de ani de la moartea Otiliei Cazimir. Povestea dramatică de iubire a poetei: “Îmi spunea că se teme de mine”

Otilia Cazimir a fost una dintre cele mai cunoscute poet de la noi din țară, dar și prozatoare. Pentru activitatea sa, aceasta a primit inclusiv premii.

Cine a fost Otilia Cazimir şi care era numele ei real

Deși se semna sub numele de Otilia Cazimir, acesta era, de fapt, un pseudonim. Un lucru pe care nu îl știu mulți oameni este acela că Otilia Cazimir nu agrea numele sub care semna cărțile.

Alexandrina Gavrilescu este, de fapt, numele real al Otiliei Cazimir, o femeie născută în județul Neamț și care a debutat la revista „Viața românească” condusă de Garabet Ibrăileanu.

După cum ea însăși mărturisea, a decis să nu semneze cu numele propriu fiind încă la liceu la acea vreme, în vârstă de 17 ani, iar directoarea școlii putea chiar să o exmatriculeze din cauza acestor „prostii”, așa cum numea aceasta literatura.

Atunci, aceasta a decis să semneze numele cu doar trei steluțe, însă alt plan au avut Sadoveanu și Ibrăileanu. Aceștia au fost cei care au dat pseudonimul Otilia Cazimir, ambele nume fiind împrumutate de la iubiri din tinerețea celor doi.

Mai mult, poeta spunea că n-a știu nimic despre așa ceva și chiar se minuna despre norocul acestei Otilia Cazimir care a ajuns să fie publicată în revistă.

„M-am pomenit dintr-odată Otilia Cazimir. Eu însă n-am știut nimic. Am așteptat numărul viitor al Vieții românești să văd cele trei steluțe. (…)

Am căutat în revistă… Nicio steluță. M-am uitat însă la numele colaboratorilor, și am văzut un nume nou, Otilia Cazimir, și am zis: Cine dracu’ o mai fi și asta! Uite cum au altele noroc, și eu n-am”, spunea poeta despre modul în care a fost creat numele său care a consacrat-o.

Cine a fost marea dragoste a Otiliei Cazimir

Otilia Cazimir s-a îndrăgostit iremediabil de un coleg, poet la rândul său. Acesta este nimeni altul decât George Topârceanu.

Scriitorul s-a căsătorit cu altă femeie în anul 1912, cu care a avut și un copil, singurul său moștenitor. Ulterior, căsnicia lui George Topîrceanu cu Victoria Iuga se destramă, astfel că nu îi mai oprește nimic pe Otilia Cazimir și George Topârceanu să înceapă o poveste de dragoste.

Iubirea lor a fost una discretă, astfel că de fiecare dată încercau să își ascundă reacțiile și sentimentele față de cei din jur.

Profira Sadoveanu spunea că cei doi se completau. Otilia Cazimir nu lăsa pe nimeni să îi stea în cale și era aventurieră, în timp ce George Topârceanu era supus.

În ciuda încercărilor de a ascunde relația, până la urmă s-a aflat că erau împreună, moment în care nu s-au mai ferit. Astfel, George Topârceanu și Otilia Cazimir s-au mutat împreună la Iași, acela fiind și locul în care poetul a murit la vârsta de 51 de ani, răpus de cancer.

Deși au existat sute de scrisori pe care cei doi îndrăgostiți și le-au trimis, acestea au dispărut la scurt timp după fiind luate de rudele sale.

„Mormântul lui, înţelege mata cuvintele astea absurde? Mormântul lui! Dar… nu l-am simţit pe el acolo, dedesubt. El e în altă parte. O să-l caut şi o să-l găsesc. Prea mi-e dor de el ca să nu mai fie nicăieri. (…).

Era un teanc de scrisori pe masă. A doua zi după catastrofă, nu mai era. Unde-s? (…) Știi mata cum îi știam orice lucrușor, orice carte, orice fleac?

El îmi spunea că-s miraculoasă, că se teme de mine. și acum le știu pe toate cum erau. și dacă, prin imposibil, s-ar întoarce toate la locul lor și peste zece ani aș ști unde să găsesc un capăt de ață!”, spunea aceasta în scrisoare.

Cum a murit, de fapt, Otilia Cazimir

Otilia Cazimir a mai trăit încă 30 de ani după moartea singurei sale iubiri, George Topârceanu. Poeta a murit în anul 1967, în noaptea de 7 spre 8 iunie.

Problemele de sănătate au fost cele care au dus la decesul faimoasei poete. Aceasta avea probleme la ficat și la inimă.

”Am impresia că inima nu-și face datoria, că luptă ca să și-o facă. Uneori o aud noaptea bătând în pernă. Am avut cu câteva luni în urmă, intermitențe (câte 8-10 pe minut). Acum au dispărut”, spunea poeta.