S-au încins în direct din cauza luptei la titlu: “S-o vedem pe Craiova după două înfrângeri!”

Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo au luat un , însă spiritele s-a încins în momentul în care s-a discutat despre implicarea FCSB-ului în lupta la titlu.

Dezbatere aprinsă în privința luptei la titlu

Discuția de la privind lupta la titlu a fost deschisă de moderatorul Horia Ivanovici, care i-a luat apărarea lui Gigi Becali în ciuda startului modest de sezon pe care îl are FCSB.

”Toată lumea lovește în Gigi acum, e la modă, dar în ultimii doi ani, cu el antrenor, FCSB nu că a dominat fotbalul românesc, l-a dominat fără drept de apel. Tot cu Gigi Becali antrenor s-a calificat și în primăvara europeană. Acum s-a calificat în grupa de Europa League”, a atras atenția Horia Ivanovici.

”Dar vi se pare normal cum este structurat FCSB ca și club?”, a întrebat retoric Vivi Răchită. ”Mie îmi place la Gigi că își asumă. Sunt alți patroni care nu-și asumă”, a continuat Horia Ivanovici.

”Faza cu Crețu de la meciul cu Drita când îl cheamă să-l bage în teren, se dezbracă și…”, a replicat Răchită, iar răspunsul a venit tot de la moderatorul FANATIK SUPERLIGA: ”Ai dreptate, nu arată bine, arată rău. Dar dacă mă întrebi pe mine arată rău pentru Charalambous și Pintilii. Dacă erau pe locul 1 sau 2 acum, ziceam că ce tare e Gigi”.

Robert Niță nu-i mai dă șanse la titlu campioanei FCSB

”Eu vă zic să vă mai gândiți cine ia campionatul”, a intrat în discuție și fostul internațional Dănuț Lupu, considerând că FCSB nu trebuie scoasă din calcule, dar a fost imediat contrat. ”Craiova intră în istoria prostiei fotbalistice dacă pierd campionatul”, a spus Horia Ivanovici, în timp ce Robert Niță a adăugat: ”Sunt 7-8 echipe care joacă, nu mai e ca anul trecut când erau 2-3. E greu, mai joacă și între el. Doar nu fac toate egaluri între ele și ei câștigă”.

”Te-ai gândit vreodată, ceea ce nu-mi doresc pentru eu sunt fan Craiova și fan Rădoi, ce va fi acolo dacă vor avea două înfrângeri? Dacă FCSB prinde play-off-ul va fi o echipă grea. Sunt 16 puncte diferență acum, rămân 8 după înjumătățire. Dacă îi bați tur-retur…”, a afirmat Lupu.

”Da, dar trebuie să bată și Dinamo, și Rapid, trebuie să-i bată cam pe toți. E clar că e devreme, dar totuși diferența e atât de mare. Jocul nu-ți dă speranțe. E clar că atât ei, cât și CFR sunt echipe bune, dar venind perioada asta proastă, uite cum devine și Cupa României o competiție foarte importantă. Va crește interesul”, a concluzionat Niță.

