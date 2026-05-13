S-au încins spiritele în finala Cupei României! Coelho a sărit la Bergodi în prelungiri. Cum s-a încheiat totul

Spiritele s-au încins în prelungirile finalei Cupei României. Filipe Coelho a sărit la Cristiano Bergodi după ce s-a făcut un meleu în careul clujenilor, Telles spunând că a fost lovit de un adversar.
Alex Bodnariu, Cristi Coste, Tibi Cocora
13.05.2026 | 22:35
CORESPONDENȚĂ DIN SIBIU
Universitatea Cluj şi Universitatea Craiova sunt greu de desprins în acest sezon, indiferent de competiţie. Cele două formaţii se luptă în finala Cupei României, dar şi în campionat, acolo unde oltenii au două puncte avans înaintea meciului direct din play-off, care va avea loc duminică pe „Ion Oblemenco”.

După 90 de minute în finala Cupei României, cele două rivale au fost de nedespărţit. În prelungiri au apărut şi tensiunile pe gazon. În minutul 102, Samuel Telles a acuzat că a fost lovit de Mikanovic şi a căzut secerat în careu. S-a creat un meleu, iar Marian Barbu a făcut cu greu ordine.

Au fost turbulenţe şi pe cele două bănci tehnice. Filipe Coelho şi ceilalţi membrii ai staff-ului tehnic au sărit la Cristiano Bergodi şi secunzii săi. Al patrulea arbitru a avut şi el treabă în aceeaşi fază, cei doi antrenori fiind ţinuţi cu greu să nu intre într-un clinci. Situaţia s-a calmat după câteva minute.

ŞTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
