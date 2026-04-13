S-au înțeles! Când va fi prezentat oficial Gică Hagi ca noul selecționer al României! Ce clauze are, de fapt, “Regele” în contractul cu FRF. Exclusiv

Echipa națională va avea un nou selecționer! Este vorba despre Gică Hagi, care va fi instalat în funcție la doar câteva zile după Paște. FANATIK a aflat în exclusivitate toate detaliile despre contractul „Regelui” cu FRF și care va fi diferența dintre mandatul său și cel al lui Iordănescu, ultimul antrenor care ne-a calificat la un turneu final.

Când va fi prezentat Gică Hagi în funcția de selecționer al României

Veste uriașă pentru fotbalul românesc! După 25 de ani, cel mai bun fotbalist român din istorie va reveni pe banca tehnică a „tricolorilor”. FANATIK a aflat în exclusivitate că joi, 19 aprilie, la FRF se va întruni Comitetul Executiv, în urma căruia Gheorghe Hagi va fi votat noul selecționer al României. După Comitetul Executiv, Răzvan Burleanu (41 de ani) va mai purta o ultimă discuție cu Hagi, de principiu, lucrurile fiind deja bătute în cuie.

Ce salariu îi dă FRF lui Gică Hagi

Apoi, din informațiile FANATIK, vineri, 20 aprilie, FRF îl va prezenta oficial pe în cadrul unei conferințe de presă. FANATIK a aflat în exclusivitate Va încasa lunar 27.000 de euro pe lună, iar durata înțelegerii va fi de doi ani plus încă doi ani.

Contractul lui Hagi se va prelungi automat, dacă noul selecționer reușește calificarea la Euro 2028, turneu care se va disputa în Marea Britanie și Irlanda. În cazul în care Gică Hagi nu obține calificarea la turneul final, rămâne la latitudinea Federației dacă îi mai prelungește sau nu contractul antrenorului în vârstă de 61 de ani.

Diferența dintre contractul lui Hagi și cel al lui Edi Iordănescu

Contractul „Regelui” este diferit față de cel pe care l-a avut în trecut Edi Iordănescu (47 de ani). Edi Iordănescu a avut un contract pe doi ani de zile, fără prelungire automată, cu renegociere după doi ani de zile. Chiar dacă Edi a bifat calificarea la Euro 2024, contractul nu s-a prelungit automat. Cele două părți au negociat prelungirea, dar nu s-a ajuns la un numitor comun.

Cine va face parte din staff-ul lui Hagi la echipa națională

FANATIK a aflat în exclusivitate că Hagi va aduce un singur om nou în staff-ul „tricolorilor”. Este vorba despre omul său de încredere de la Farul, „secundul” Cătălin Anghel (51 de ani). În rest, „Regele” va păstra același staff din mandatul regretatului Mircea Lucescu: „secunzii” Ionel Gane și Florin Constantinovici și antrenorul cu portarii Leo Toader. FANATIK a aflat și că Hagi va fi doar selecționerul naționalei mari. „Regele” nu va avea vreo implicare în ceea ce privește strategiile naționalei de tineret și a celor de juniori.

