Sport

S-au jucat cu Gică Hagi în FIFA și au venit să obțină un autograf! Doi fani ai Legiei Varșovia l-au așteptat pe „Rege” cu sufletul la gură

Fanii polonezi i-au așteptat pe români la hotel, însă au vrut autografe doar de la Gică Hagi și Otto Hindrich. Cum au aflat unde va fi cazată naționala „tricoloră”
Emanuel Roşu, Razvan Nicolae
02.10.2026 | 07:15
Sau jucat cu Gica Hagi in FIFA si au venit sa obtina un autograf Doi fani ai Legiei Varsovia lau asteptat pe Rege cu sufletul la gura
CORESPONDENŢĂ DIN POLONIA
Doi fani al Legiei Varșovia îl știu pe Gheorghe Hagi de pe FIFA, așa că au dorit un autograf. Foto: Mihai-Antonio Vasile / Colaj FANATIK
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Delegația României a ajuns la Varșovia joi seară, iar jucătorii și oficialii au fost așteptați la hotel de mai mulți fani polonezi, susținători ai celor de la Legia. Pe lângă Otto Hindrich, care este portarul titular al echipei, puștii au mai vrut să obțină autografe și de la legendarul Gheorghe Hagi, pe care îl cunosc din celebrul joc video FIFA.

Puștii polonezi îl știu pe Hagi doar din FIFA, dar au vrut neapărat un autograf de la „Rege”

Gheorghe Hagi este în opinia multora cel mai important fotbalist român din toate timpurile. Cel care pe vremuri era poreclit „Maradona din Carpați” este singurul român care a jucat pentru echipa mare a lui Real Madrid și totodată care a îmbrăcat și tricoul marii rivale, Barcelona.

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A făcut spectacol la Galatasaray în finalul anilor ’90, iar negustorii turci fac românilor reduceri în bazare doar atunci când îi aud numele. Totuși, poate cea mai importantă realizare, este aceea că a condus din teren o națională a României care a obținut cel mai bun rezultat din istorie. Tricolorii au mers până în sferturile de finală la CM 1994 și doar neșansa a făcut ca România să nu dispute o semifinală legendară contra Braziliei, care avea să devină campioană mondială.

Datorită acestor performanțe, Gheorghe Hagi se află printre foștii fotbaliști care în jocurile FIFA, și mai apoi EA FC, au primit carduri „icon”, ceea ce reprezintă cei mai buni fotbaliști din istorie pe care jocul îți permite să-i folosești, chiar dacă sunt retrași de foarte multă vreme din activitate. Astfel, doi suporteri ai Legiei Varșovia s-au îndrăgostit de „Rege” prin jocul video, așa că au aflat de pe internet hotelul la care se va caza naționala României și au așteptat cu nerăbdare ca actualul selecționer să le ofere un autograf. Puștii au venit „înarmați” atât cu un tricou al României, chiar dacă nu era cel cu numărul 10, cât și cu un carnet de autografe pe care se regăsea și semnătura lui Robert Lewandowski.

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Fanii polonezi au obținut autograful lui Gică Hagi

Otto Hindrich, unicul „tricolor” chemat la poze de polonezi

FANATIK a discutat cu un jurnalist polonez, care a explicat că în viziunea lor România este o echipă modestă, fără vedete, iar fotbaliștii sunt necunoscuți în Polonia, cu excepția celor care joacă în Ekstraklasa. Acest lucru s-a văzut în momentul în care „tricolorii” au ajuns la hotel.

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Chiar dacă avem un Radu Drăgușin, ex-Tottenham și actual fotbalist la Fiorentina, un Andrei Rațiu, fotbalist care l-a impresionat chiar și pe Mourinho și care joacă la Rayo Vallecano, finalistă de cupă europeană, sau un Dennis Man, care a făcut un sezon precedent bun la PSV Eindhoven, campioana Olandei, unicul internațional a cărui semnătură a fost dorită de fanii polonezi a fost Otto Hindrich, portarul titular de la Legia Varșovia, care a fost anunțat titularul României pentru meciul cu Polonia.

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Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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