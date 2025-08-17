S-au lansat roboții umanoizi care fac totul, de la curățenie la mâncare. Cum arată, de fapt, noua eră a inteligenței artificiale

Inteligența artificială începe să câștige teren în cât mai multe domenii. În cadrul World Robot Conference din Beijing au fost prezentați roboți umanoizi pe care, până acum, îi vedeam doar în filme. Cum va arăta viitorul și cât de prezenți vor fi roboții în viața de zi cu zi.

Beijing a găzduit World Conference Robot 2025

Acum câțiva ani, roboții apăreau frecvent la expoziții, în principal pentru spectacole impresionante și pentru a genera subiecte de discuție. Însă, în privința aplicațiilor practice, era încă un drum lung de parcurs până la o implementare pe scară largă. Acum, situația începe să se schimbe.

În 2025, odată cu evoluția hardware-ului, scăderea costurilor și implementarea unor tehnologii-cheie, precum modelele lingvistice de mari dimensiuni, roboții au început să pătrundă în scenarii tot mai concrete. Recent, în cadrul World Robot Conference au fost prezentate câteva modele demne de filmele SF.

Peste 200 de din întreaga lume au fost prezente la Beijing. Una dintre cele mai mari conferințe dedicate roboticii și progresului AI a adus în fața tuturor roboții umanoizi. Aceștia pot alerga, pot cânta la pian, pot face patul sau chiar pot găti.

Câțiva roboți au fost principala atracție de anul acesta

Tema conferinței de anul acesta este „Roboţi mai inteligenţi, agenţi umanoizi mai inteligenţi”. Printre companiile participante se numără ABB, Festo, Estun, Unitree, Galbot și CITIC Heavy Industries.

La World Robot Conference 2025, o mână mecanică a turnat apă în fața publicului, demonstrând precizia tehnologiei actuale. Un robot umanoid a prezentat un sistem inteligent de inspecție pentru automatizarea fabricilor, iar altul și-a arătat abilitățile culinare într-un „mall al roboților” din Beijing. La standul Booster Robotics, roboți umanoizi au jucat fotbal. În alte zone ale expoziției, aceștia au susținut spectacole, impresionând prin coordonare și expresivitate.

Toți roboții au atras atenția, însă momentul preferat al tuturor a fost un meci de box la care au participat doi roboți GI modernizați. Roboții s-au descurcat exemplar și au avut mișcări similare unor luptători umani. Au lovit, s-au apărat și au continuat să lupte și după ce au fost puși la pământ.

O altă atracție a expoziției a fost robotul R1 Lite. La simpla comandă „Vă rog să faceți patul!”, robotul a trecut la treabă. Robotul se folosește de o arhitectură end-to-end pentru a avea precizie în îndeplinirea comenzilor. Acesta corelează percepția vizuală cu articulațiile, fapt ce îi permite să facă inclusiv activități complexe.

Două modele de roboți au fost lansate în premieră la Beijing

Printre roboții expuși s-a aflat și umanoidul Unitree G1. Compania „mamă” l-a îmbunătățit constant pentru a-i crește amplitudinea mișcărilor, acesta fiind acum capabil să execute o varietate de mișcări de arte marțiale. Robotul a participat deja la o luptă între roboți în cadrul evenimentului.

Doi la evenimentul din acest an de către compania de robotică EngineAI. Printre ei se numără PM01, proiectat cu funcție autonomă de recuperare după cădere și capabilități de alergare la viteză mare și primul său robot industrial de mari dimensiuni și greutate, T800. Creat ca „forță industrială”, T800 este echipat cu 41 de articulații cu grad înalt de libertate, un exoschelet din aliaj de aluminiu și o baterie solid-state, pentru o anduranță sporită în medii solicitante.

„În ultimul deceniu, le-am oferit roboților «ochi» prin viziune AI 3D, «mâini» prin senzori avansați cu control al forței și dexteritate de mare precizie, precum și mobilitate prin navigație autonomă.”, a declarat Zhang Jiafan, directorul Centrului de Cercetare ABB Robotics China.

În ce domenii ar putea fi integrați roboții

Progresul din lumea roboticii este evident, iar roboții umanoizi prezentați la Beijing pot face fața cu brio câtorva scenarii de aplicare. Printre ele se numără producția de automobile, serviciile la domiciliu, producția agricolă sau răspunsul la situații de urgență.

O mare parte dintre produsele care au făcut subiectul expoziției de anul acesta au fost deja comercializate. Roboții s-au îndreptat către sectoarele medicale, dar și către sectoarele de îngrijire a persoanelor vârstnice.