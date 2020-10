S-au liniștit apele la Barcelona! Cum au fost surprinși Messi și Koeman după victoria cu Juventus

După scandalul uriaș din vară și plecarea președintelui Josep Maria Bartomeu se pare că s-au liniștit apele la Barcelona! După succesul de pe terenul lui Juventus Torino, din Champions League, Leo Messi și Ronald Koeman au dat semne că s-au împăcat.

Numirea olandezului pe banca tehnică a catalanilor l-a nemulțumit pe starul argentinian care a și vrut să plece de la echipă înainte de startul sezonului.

În ciuda rezultatelor neconvingătoare din debutul stagiunii în La Liga, cei doi par a fi făcut pace în interesul formației și au avut un moment inedit la finalul partidei de la Torino.

Împăcare istorică între Koeman și Messi după succesul cu Juventus

FC Barcelona s-a impus pe terenul lui Juventus cu 2-0, în etapa a doua a fazei grupelor din Champions League, Leo Messi a înschis tabela transformând cu precizie un penalty, iar la final, în drumul spre vestiare, s-a îmbrățișat cu Ronald Koeman, într-un gest care pare să arate o împăcare istorică.

După fluierul final, tehnicianul olandez l-a așteptat pe Messi l-a marginea terenului, și-a pus mâinile pe umerii lui și au discutat o scurtă perioadă de timp. Înainte de plecarea spre vestiare, argentinuanul l-a îmbrățișat pe Koeman, iar fanii Barcei pot spera că de acum problemele vor fi lăsate în urmă.

Întrebat în conferința de presă ce a dus la acest gest, Koeman a explicat că discuția a fost despre ceea ce s-a întâmplat pe teren. ”Relația mea cu Leo nu a fost niciodată complicată. Ceea ce i-am spus la finalul meciului a fost că partida ar fi trebuit să fie tranșată înainte de momentul în care s-a întâmplat”, a spus olandezul, conform Marca.

”Cred că am fost superiori, în special cu jocul nostru, am avut profunzime pentru a marca mai multe goluri. E o victorie uriașă și sunt foarte fericit, a fost cel mai bun joc al nostru. Am avut șanse clare de a înscrie, dar vreau să spun că Antoine Griezmann a fost ghinionist. La primul șut pe poarta nu poți avea mai mult ghinion”, a mai declarat Koeman.

Atacantul formației Juventus Torino, Alvaro Morata, a fost ghinionistul serii în Champions League. Spaniolul a marcat de trei ori în poarta Barcelonei, dar toate golurile i-au fost anulate pentru ofsaid cu ajutorul VAR.

Campioana Italiei a fost lipsită la duelul cu Barcelona de starul Cristiano Ronaldo, care este în continuare infectat cu coronavirus. Portughezul a răbufnit pe rețelele de socializare după ce a fost din nou testat pozitiv.