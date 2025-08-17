News

S-au mutat în același bloc cu ea, iar acum o terorizează pentru un loc de parcare. Povestea unei femei care a generat mari controverse

O femeie povestește cum a ajuns să fie terorizată pentru un banal loc de parcare. Nu puțini sunt cei care au fost revoltați când i-au auzit povestea.
Valentina Vladoi
17.08.2025 | 11:30
Cum a ajuns o femeie să aibă probleme vecinii săi pentru un loc de parcare. Sursă foto: Freepik / colaj Fanatik

Femeia povestește că se confruntă deja cu stări de anxietate, având în vedere ceea ce îi faci noii vecini cu locul de parcare. Aceasta a cerut niște sfaturi pentru că nu știe ce să facă ca să încheie o astfel de situație.

Cum a ajuns o femeie să aibă probleme vecinii săi pentru un loc de parcare

Menținerea unor relații plăcute cu vecinii este o aspirație pentru multe persoane. Nimeni nu vrea să trăiască sub amenințarea unor situații incomode sau a unor potențiale certuri. Se pare însă că pot exista și situații mai neplăcute.

Cel mai bun exemplu este cazul acestei femei care nu înțelege ce le-a făcut vecinilor săi. În opinia ei, aceștia o izolează în mod deliberat și îi fac viața mai dificilă prin alegerile lor în materie de parcare.

Practic vecinii îi blochează frecvent mașina, deși ea are alocat un loc de parcare. Se pare că situația durează deja de câteva săptămâni, iar femeia a ajuns să fie disperată.

Femeia are probleme în fiecare dimineață

„În complexul meu de apartamente, toți avem locuri de parcare alocate. Eu am un singur loc de parcare, deoarece locuiesc într-un apartament studio. Parchez perfect în limitele locului meu. Până acum, nu am avut niciodată probleme cu vreunul dintre vecinii mei. 

Am fost surprinsă când soția a parcat minivanul extrem de aproape de mine fără niciun motiv, iar soțul ei a parcat camionul lui URIAȘ într-un loc care nu este o parcare oficială, chiar lângă mine, și l-a parcat în așa fel încât, dacă aș fi încercat să dau cu spatele, l-aș fi lovit”, a povestit femeia pe Reddit, relatează Mirror.

Și se pare că povestea cu locul de parcare se întâmplă deja destul de des. Astfel, femeia este nevoită să îi tot contacteze pe vecini pentru a-și mișca camionul, în special când trebuie să plece cu mașina ei dimineața.

Ce sfaturi i-au dat alți utilizatori

În acest sens, ea gândește să le facă o vizită cu o plantă pentru a părea mai primitoare. Chiar și așa, femeia a cerut și alte păreri din partea altor persoane. Și se pare că unii utilizatori au fost destul de duri.

„Fă fotografii și trimite-le prin e-mail proprietarului”, a comentat o persoană. „Află care este cea mai apropiată companie de tractare și întreabă-i dacă pot tracta mașinile vecinilor tăi dacă îți blochează ieșirea. Trebuie să știi cât de repede vor răspunde, pentru a nu întârzia dimineața”, a fost un alt comentariu.

Și alte persoane au confirmat că tractarea ar fi cea mai bună soluție. „Pune-i să le tracteze mașinile. Nu le pasă de tine”, a fost un alt comentariu. Unii utilizatori au încercat să fie însă mai prietenoși și i-au recomandat femeii o discuție deschisă.

„Bate la ușa lor și spune-le «când parchezi în fața mea, îmi este greu să ies din mașină». M-aș simți foarte prost să te cunosc din cauza unei mașini avariate”, a adăugat un utilizator.

