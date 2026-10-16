”S-au pierdut două puncte!”. Concluzie categorică după U Craiova – Getafe 1-1

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Intrat prin telefon la cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Sergiu Radu (49 de ani) a analizat partida U Craiova – Getafe 1-1. Fostul atacant a concluzionat că oltenii au pierdut două puncte importante și a nominalizat jucătorii care l-au impresionat.

Concluzie amară după U Craiova – Getafe 1-1

După ce a jucat ani buni în Germania, Sergiu Radu a ales ca după ce a agățat ghetele în cui să se stabilească în Spania. Un fin cunoscător al fotbalului din La Liga, el a mărturisit că s-ar fi așteptat ca Universitatea Craiova să se impună în întâlnirea cu Getafe, formație care trece prin momente dificile în campionat.

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”Este un rezultat bun. Acum, după meci, am putea spune că Craiova ar fi putut să și câștige pentru că a avut cele trei puncte până în minutul 81 și mai ales datorită faptului că în momentul acesta Getafe nu traversează o perioadă foarte bună.

Fiind egalați în ultimele minute am putea spune că pentru Craiova s-au pierdut două puncte. Era un moment bun pentru a câștiga toate cele trei puncte, pentru că nu știu când se vor mai întâlni cu un Getafe așa de slab.

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Cunoscând prin ce momente trece Getafe și cunoscând lotul Craiovei, m-aș fi așteptat să câștige. Mai ales că jucau acasă, în fața propriilor suporteri. Echipele spaniole, chiar dacă nu trec prin momente bune, au jucători de calitate care în oricând pot face diferența și asta s-a întâmplat. Pentru asta se plătesc milioane de euro pe jucători, deoarece îți pot aduce puncte în momentele grele ale echipei”, a declarat Radu, la FANATIK SUPERLIGA.

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Jucătorii Craiovei care ar putea face pasul în La Liga

Atacantul care are o selecție la naționala României a remarcat trei jucători din tabăra lui Filipe Coelho la meciul cu Getafe și consideră că aceștia ar putea face față la echipele mai mici din La Liga.

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”Craiova are un lot foarte bun, nu numai o echipă bună, stă bine în atac, are un mijloc echilibrat cu multe soluții, la fel și în apărare. În momentul în care nu au accidentări, este principala candidată la câștigarea titlului în România. Iar în cupele europene îți trebuie și puțin noroc. Meciurile de acasă e indicat să le câștigi, pentru că în deplasare e greu să scoți puncte. Dar îmi place cum arată Craiova.

(n.r. – E vreun jucător care ți-a sărit în ochi în mod deosebit?) Acum am putea spune că sunt cei consacrați, Cicâldău, Screciu, și care nu știu dacă o să rămână foarte mult timp la Craiova, deoarece are potențial să joace și mai sus. Mi-aș dori să se dea mai multă încredere jucătorilor tineri. Au un Matei care ar fi putut să joace mai mult în cupele europene. Văd o Craiova echilibrată.

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(n.r. – Sunt jucători care face față în Spania?) Nu toți, dar sunt unii care ar putea. Cei trei de care am vorbit sigur ar face față. Cicâldău a și jucat afară și nu a făcut-o rău, dar în cariera oricărui jucător mai intervin sincope, accidentări, o lipsă de formă, iar afară nu este deloc ușor să te impui. În privința celor trei depinde de fiecare în parte dacă s-ar putea impune în Spania, nu este ușor pentru că este concurența foarte mare, dar au calități să joace în acest campionat. Însă nu la echipele mari”, a spus el.

Cum s-a comentat în Spania remiza din Bănie

Întrebat de Cristi Coste, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, rezultatul de egalitate din meciul Universitatea Craiova – Getafe, Sergiu Radu a explicat că acolo se pune accentul pe echipele de top.

”Spaniolii se axează mai mult pe marile echipe ale lor, Real Madrid, Barcelona. Celor care joacă în Conference și în Europa League nu le dau o importanță foarte mare. A fost apreciată echipa Craiovei și s-a pus accentul pe faptul că Getafe încă nu reușește să treacă de pasa această neagră. Probabil că odată cu trecerea etapelor își vor reveni și vor urca mai sus în clasament”, a afirmat fostul atacant.