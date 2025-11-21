S-au pus în vânzare biletele pentru meciul Steaua Roșie Belgrad – FCSB

ADVERTISEMENT

Campioana României își continuă parcursul în cupele europene. De data aceasta va juca împotriva campioanei din Serbia, Steaua Roșie Belgrad, în deplasare.

Anunțul făcut de FCSB despre biletele pentru meciul cu Steaua Roșie Belgrad din Europa League

Clubul patronat de Gigi Becali a anunțat că a primit biletele din partea sârbilor și le-a pus spre comercializare pentru fanii dornici să facă deplasarea și să susțină echipa.

ADVERTISEMENT

„Biletele destinate suporterilor noștri la meciul cu Crvena Zvezda, din UEFA Europa League (27 noiembrie, Belgrad) pot fi achiziționate online accesând link-ul din zona de comentarii. Prețul unui bilet este de 11 Euro (1.200 RSD). Menționăm faptul că trebuie să vă creați un cont pentru a avea acces la bilete (selectați meniul în limba engleză). În plus, biletele în sectorul oaspeților pot fi achiziționate doar pe baza unui IP de pe teritoriul României, acestea nefiind disponibile dacă încercați să accesați site-ul din altă țară.

De asemenea, clubul gazdă menționează faptul că biletele nu pot fi scanate la stadion de pe telefon, astfel încât trebuie să vă prezentați la stadion cu biletul tipărit în format A4. Pentru a veni în sprijinul suporterilor din București, FCSB și Peluza Nord vor pune la dispoziție bilete și sâmbătă, cu două ore înaintea meciului cu Petrolul, în incinta magazinfcsb.ro, de la intrarea în Peluză pe Bulevardul Basarabia. Plata biletelor de la stadion se va face DOAR numerar, în Euro.

ADVERTISEMENT

În plus, luni, între 10:00 și 18:00, suporterii vor putea achiziționa bilete și de la sediul magazinfcsb.ro, situat pe Strada Progresului 134-138. Vă mulțumim și vă așteptăm alături de noi!”, a fost anunțul .

ADVERTISEMENT

Programul FCSB în Europa League

a jucat până acum 4 meciuri și a obținut 3 puncte. Roș-albaștrii au debutat cu o victorie, 1-0, pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, după care au pierdut următoarele două partide, jucate pe teren propriu, 0-2, cu Young Boys, și 1-2, cu Bologna. A urmat o nouă deplasare, la Basel, unde echipa locală a învins cu scorul de 3-1 și a îngreunat misiunea românilor care speră la a prinde primăvara europeană.

Acum, pentru a spera la calificarea mai departe, are nevoie de un rezultat pozitiv în confruntarea din Serbia. Pe lângă meciul cu Steaua Roșie, FCSB mai are de jucat acasă acasă cu Feyenoord, în deplasare cu Dinamo Zagreb și la București cu Fenerbahce.