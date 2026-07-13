S-au pus în vânzare biletele pentru primul meci al sezonului pentru FCSB! Cât costă un tichet pentru duelul cu FC Argeș

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Așteptarea a luat sfârșit pentru toți microbiștii din România. SuperLiga se reia în weekend-ul 18-19 iulie, iar fanii pot urmări din nou cele mai interesante înfruntări din fotbalul autohton. Debutul celor de la FCSB va fi pe teren propriu, iar adversara roș-albaștrilor este nimeni alta decât FC Argeș, surpriza stagiunii precedente.

S-au pus în vânzare biletele pentru primul meci al sezonului pentru FCSB

Meciul dintre FCSB și FC Argeș este programat vineri, 17 iulie, de la ora 21:30. Cum Arena Națională nu este disponibilă în această perioadă a anului, duelul se va disputa pe stadionul „Steaua”, de pe Bulevardul Ghencea. Prețul biletelor pornește de la 30 de lei, în peluză, și poate ajunge până la 150 de lei pentru un tichet VIP.

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„FCSB a pus în vânzare online, biletele pentru partida cu FC Argeș, prima din sezonul 2026-2027 al Superligii, care se va disputa vineri, 17 iulie, începând cu ora 21:30, pe Stadionul Steaua.

Tichetele sunt disponibile pe platforma de ticketing a clubului. Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA – 30 LEI

TRIBUNA 2 – 50 LEI

VIP 2 – 50 LEI

VIP 1 – 150 LEI

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Casa de bilete de la stadion va fi deschisă în ziua meciului, începând cu ora 12:00. De asemenea, facem următoarele precizări cu privire la accesul copiilor și persoanelor cu dizabilități pe Stadionul Steaua:

1. Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

1. Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi biletele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe contact@bilete-fcsb.ro începând cu data de 13 iulie, ora 13:00. Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor! Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului.

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Atenție! Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului”, s-a arătat în comunicatul oferit de FCSB.

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Când debutează FCSB în UEFA Conference League

După meciul din campionat cu FC Argeș, atenția jucătorilor pregătiți de Marius Baciu va fi pe , iar partida este programată joi, 23 iulie.