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S-au pus în vânzare biletele pentru România – Polonia! Cât costă să vezi ultimul meci al tricolorilor pe Arena Națională în 2026

FANATIK
16.10.2026 | 14:12
Sau pus in vanzare biletele pentru Romania Polonia Cat costa sa vezi ultimul meci al tricolorilor pe Arena Nationala in 2026
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S-au pus în vânzare biletele pentru România - Polonia / Foto: frf.ro
Federația de Fotbal a anunțat că au fost puse în vânzare biletele pentru partida România - Polonia, din Liga Națiunilor. Cât trebuie să pltească suporterii pentru a-i vedea pe tricolori la ultimul meci de pe teren propriu din acest an.
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Naționala României se pregătește pentru ultimele două meciuri din 2026. Primul dintre acestea se va disputa sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, împotriva Poloniei, pe Arena Națională. FRF a anunțat prețurile biletelor și condițiile de acces pentru suporterii care vor să asiste la confruntarea din etapa a cincea a Ligii Națiunilor.

Cât costă biletele la România – Polonia! FRF a anunțat prețurile pentru ultimul meci al anului pe Arena Națională

România va încerca să-și ia revanșa în fața Poloniei, după înfrângerea categorică suferită în meciul tur, când tricolorii au evoluat în inferioritate numerică mai bine de o oră. Suporterii care vor să asiste la partida de pe Arena Națională își pot cumpăra biletele de pe platforma oficială bilete.frf.ro. Prețurile sunt cuprinse între 50 și 130 de lei, în funcție de sectorul ales.

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  • 50 de lei – bilete la peluze
  • 130 de lei – bilete în zonele centrale ale tribunelor 1 și 2
  • 30 de lei – bilete pentru tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani
  • 10 lei – bilete pentru copiii sub 15 ani, în Family Zone

La fiecare bilet achiziționat se adaugă o taxă de procesare de 2 lei. O comandă poate conține maximum patru bilete, cu excepția celor din Family Zone, unde pot fi cumpărate până la cinci, cu condiția ca unul să fie destinat unui copil sub 15 ani.

Reguli speciale pentru suporterii României! Accesul pe stadion se face exclusiv prin aplicație

FRF a anunțat și o schimbare importantă privind utilizarea biletelor. Acestea vor fi disponibile exclusiv în aplicația mobilă Bilete FRF, care poate fi descărcată din App Store sau Google Play. Accesul pe Arena Națională se va face prin scanarea unui cod QR, activat cu cinci ore înainte de startul partidei. Suporterii vor putea transfera biletele către alte persoane prin intermediul aplicației.

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Membrii gold și silver ai aplicației Tricolorii au beneficiat de acces anticipat la primele 1.000 de bilete, începând cu 13 octombrie. Aceștia au avut și reduceri de 25%, respectiv 10%, pentru biletele de adult. După confruntarea cu Polonia, naționala României va încheia campania din grupa B4 a Ligii Națiunilor pe 17 noiembrie, în deplasare cu Bosnia-Herțegovina.

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