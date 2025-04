„Au pus o ladă de voturi!”. Bittman rupe tăcerea după 21 de ani! Ce i-a spus Băsescu cu o noapte înainte de alegeri

Dan Bittman a dezvăluit, de curând, câteva lucruri incredibile despre alegerile prezidențiale care au avut loc în anul 2004, când Traian Băsescu a câștigat primul său mandat, în confruntarea cu Adrian Năstase, fostul șef al PSD.

Bittman, dezvăluiri incendiare la 21 de ani de la prima victorie a lui Traian Băsescu de la prezidențiale

Liderul trupei Holograf a petrecut seara dinaintea alegerilor cu fostul președinte, la un local din capitala României. În acel restaurant se afla și Cozmin Gușă, cel care l-a ajutat în campanie pe ex-primarul Bucureștiului.

Dan Bittman a dezvăluit la „Dan Diaconescu Direct”, la 21 de ani de la acea seară, că Băsescu i-a spus că urma să câștige cu 2%, voturi cu care sistemul politic l-ar fi ajutat în fața lui . Dan Diaconescu l-a completat pe cântăreț și a dezvăluit, la rândul său, că exact procentele de care aflase el că ar fi în avantajul lui Băsescu i-au fost confirmate în direct de către Viorel Hrebenciuc, fostul șef de campanie al lui Năstase.

„Exact cu 2%, mi-a spus el cu o noapte înainte”

„Băsescu a fost președinte și cred că a fost președinte cu 2%. Îți spun eu. Exact cu 2%, pentru că mi-a spus el cu o noapte înainte. Atât eu cât și Elena Udrea, și Dorin Cocoș, și un coleg de trupă, nu vreau să îi dau numele, și Cozmin Gușă, am fost în noaptea alegerilor la Taverna Sârbului. Noi am cântat în noaptea aceea. Traian Băsescu și Cozmin erau de la prânz acolo. A făcut un gest frumos pentru Holograf, care era blocat peste tot de către Adrian Sârbu, și el ne-a deblocat TVR-ul, ca să putem face un turneu. Am zis că noi venim, dar venim de la 21. La 21 i-am găsit acolo, la 23 am ieșit din scenă . Și ne-am așezat la masă.

Pe la 02:00, după ce Traian a băut două sticle de vin de-ale lui, în noaptea aia n-a băut whiskey, ne vorbeam la per tu că încă nu era președinte, i-am zis: ”Traiane, ce facem că e două noaptea? Mâine avem alegeri! Câștigăm, ce facem?”. Și-mi spune: ”Bă, dacă îmi dă Securitatea 2% câștig”. Cu 2% a ieșit. Au luat niște băieți și au pus o ladă de voturi, de acolo, aici”, a declarat Dan Bittman în

Dan Diaconescu, despre noaptea în care Băsescu a ieșit președinte: „Mi-a spus să nu ne mai chinuim”

Dezvăluirile-bombă ale lui Dan Bittman au fost completate apoi de , care a povestit cum a numărat voturile, în direct, și cum i s-a confirmat din partea PSD că Băsescu devenea președintele României.

„Nu știai că în noaptea, după duminica votului, eu am făcut o emisiune, și eram cu mai mulți invitați și am numărat voturile în paralel. Mai sunam pe Pinalti de la nu știu ce județ, și făceam pe o hârtie la Năstase și la Băsescu. Și cu toată dileala asta, ne sună pe la 3-4 dimineața Viorel Hrebenciuc, care era șeful de campanie al lui Năstase.

Am crezut că o să ne zică faptul că am greșit la numărătoare, cum e firesc, nu? Căpitanul de echipă să țină cu echipa lui. Mi-a zis să nu ne mai chinuim. Și ne-a zis: 51 la 49. Era pentru mine un șoc, că șeful de campanie recunoaște o înfrângere. Acolo a fost ceva în noaptea aia, iar tu îmi confirmi acum”, a spus Dan Diaconescu.

Alegerile prezidențiale din anul 2004 au fost câștigate de Traian Băsescu cu 51,23% din voturi. Băsescu a obținut 5.126.894 de voturi, iar fostul președinte al PSD a fost votat de 4.881.520 de români.