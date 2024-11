a adus și mai multă tensiune la Universitatea Craiova. Formația olteană a pierdut contra echipei care a promovat în eșalonul secund, iar Mihai Rotaru .

S-au răcit relațiile între Gâlcă și Rotaru? „S-a rupt ceva. Nu se mai poate repara. Ar fi cazul pentru o despărțire”

FANATIK a anunțat recent în exclusivitate că Mihai Rotaru , iar prima măsură pe ordinea de zi ar fi despărțirea de Costel Gâlcă.

Tehnicianul oltenilor este de acord să părăsească echipa din Bănie, doar în cazul în care clubul îi va achita clauza în valoare de 500.000 de euro. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gică Craioveanu a vorbit deschis despre antrenorul Craiovei, dar a analizat și care sunt șansele unei împăcări între acesta și Mihai Rotaru.

„Pare că au luat un pic distanță amândoi. Costel cred că în momentul actual, eu țin foarte mult la el, am împărțit vestiarul la echipa națională, am jucat împreună la Villarreal, pare un profesionist incredibil, în timp ce noi stăteam la o cafea, el era în sala de forță. E un profesionist, numai că rezultatele nu l-au ajutat. Mihai i-a dat această liniște multe luni, care, de la Mangia, nu a avut-o absolut nimeni.

Eu cred că s-a rupt ceva și între Costel și unii jucători. Nu pot să vă spun care, dar mi se pare că atitudinea nu e ceva pozitivă pentru un club care vrea campionat sau cupă. Nu cred că relația se mai poate repara. Ar trebui ajuns cât mai repede la o soluție, pentru că nu putem să arătăm cum am arătat, nu numai la meciul cu Metalul, în ultimele săptămâni.

E o perioadă, nu e un accident. Nu e Osasuna – Barcelona, ca să vă dau un exemplu din Spania. Ăla a fost un accident. La noi sunt cam multe accidente, e un cumul de accidente, iar imaginea noastră ca și club..Mihai dacă vrea să îl dea afară, nu contează acea clauză, e un minus economic, Craiova e singurul club care joacă la Mediaș și se duce cu avionul până la Sibiu.

Condiții sunt, bani sunt foarte mulți, eu consider că este foarte dezamăgit din cauza mersului echipei și poate de asta Mihai vrea ca decizia să fie a lui Costel. Cicâldău valorează cât tot clubul Metalul Buzău. Nu putem să comparăm că a jucat cu echipa a doua. Eu cred că a fost chestiune de atitudine, iar pentru mine în fotbal dacă nu ai atitudine, nu ai cum să ai performanță.

Nu cred într-un șoc prin demiterea lui Gâlcă. Antrenorul care vine îți garantează că vei câștiga? Costel cunoaște cel mai bine echipa, este pregătit să înfrunte FCSB, pentru el e un meci de orgolii, pentru că a îmbrăcat și a fost de foarte multe ori campion cu Steaua și dacă va știi să impună această motivație și în vestiar, eu spun că ar fi o șansă.

Nimeni nu te asigură că vine un antrenor și se schimbă lucrurile peste noapte. Dacă jucătorii vor să joace și să câștige, ai câștigat mult înaintea sau în timpul meciului”, a declarat Gică Craioveanu la FANATIK SUPERLIGA.

Gică Craioveanu: „Mi-e frică și să nu intrăm în play-off”

„Eu țin la amândoi, sper să ajungă la o înțelegere și măcar până după meciul cu FCSB să continue Costel. Dacă echipa va arăta jalnic, cum a arătat la Buzău, eu cred că ar fi cazul unei despărțiri, nu știu cum, dar Craiova nu poate să arate așa. Mi-e frică și să nu intrăm în play-off. Nu câștigi cu Botoșani, nu ai șut pe poartă practic.

Eu spun ceea ce am văzut în ultimele două luni. Vor veni meciuri foarte grele pentru Craiova, primul este duminică. În ultimul timp, noi nu am avut meciuri foarte bune cu FCSB. Noi oltenii tot timpul am fost optimiști, sperăm, dar până când? Eu sunt optimist că așa am fost crescut, dar câteodată îmi vine să mă uit la un film decât să văd meciul, atât de trist sunt”, a încheiat Gică Craioveanu la FANATIK SUPERLIGA.

Gica Craioveanu, FURIBUND inaintea intalnirii DECISIVE Mihai Rotaru - Costel Galca