S-au scos la vânzare biletele pentru derby-ul FCSB – Dinamo! Cât trebuie să plătească suporterii pentru a vedea meciul de pe Arena Națională

FCSB a pus în vânzare biletele pentru derby-ul cu rivalii de la Dinamo din etapa a 19-a din Superliga României. Cât costă un tichet la meciul de pe Arena Națională.
Alex Bodnariu
27.11.2025 | 12:30
Sau scos la vanzare biletele pentru derbyul FCSB Dinamo Cat trebuie sa plateasca suporterii pentru a vedea meciul de pe Arena Nationala
FCSB a pus în vânzare biletele pentru partida cu Dinamo
FCSB și Dinamo se vor duela în etapa cu numărul 19 din Superliga României. E poate cel mai interesant derby din ultimii ani dintre cele două mari rivale, dacă ne uităm la pozițiile din clasament. Campioana României a scos la vânzare biletele.

FCSB – Dinamo, derby de foc pe Arena Națională

Meciul dintre FCSB și Dinamo se anunță unul de mare interes. Câinii roșii stau mai bine în clasamentul Superligii, fiind pe locul 4, în schimb ce roș-albaștrii luptă în continuare pentru a se califica în playoff.

Mai mult ca sigur, atmosfera de pe Arena Națională va fi una de foc. Roș-albaștrii vor să își ia revanșa în fața celor de la Dinamo după înfrângerea suferită în turul sezonului regular. Totuși, echipa lui Zeljko Kopic se gândește la un nou succes care să o țină aproape de primul loc.

FCSB a pus în vânzare biletele pentru partida cu Dinamo

FCSB a scos la vânzare biletele pentru derby-ul cu Dinamo din etapa a 19-a. Prețurile încep de la 20 de lei în peluză și ajung până la 300 de lei pentru cei care vor să aibă parte de o experiență premium în zona VIP de pe Arena Națională.

„Campioana României a pus în vânzare online biletele pentru derby, contând pentru a nouăsprezecea etapă a Superligii, care se va disputa sâmbătă, 6 decembrie, începând cu ora 20:30, pe Arena Națională.
Tichetele sunt disponibile pe platforma de ticketing a clubului.
Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZĂ – INEL 3 – 20 LEI
PELUZĂ – INEL 2 – 25 LEI
PELUZĂ – INEL 1 – 30 LEI
TRIBUNA 2 – INEL 3 – 40 LEI
TRIBUNA 2 – INEL 2 – 50 LEI
TRIBUNA 2 – INEL 1 – 60 LEI
VIP 3 – 150 LEI
VIP 2 – 200 LEI
VIP 1 – 300 LEI”

Dinamo i-a pierdut pe Armstrong și Musi înainte de meciul cu FCSB

Dinamo a primit o lovitură cruntă înainte de meciul cu FCSB. Doi jucători de bază ai echipei lui Zeljko Kopic nu vor juca în derby. Este vorba despre Armstrong și Musi. Andrei Nicolescu a făcut anunțul în direct la FANATIK SUPERLIGA.

„(N.r. legat de accidentarea lui Armstrong) Nici nu poate să calce normal. Are o zonă de inflamație. Îi facem azi sau mâine RMN. Din ce se vede, e mai grav decât o simplă întindere. Cred că 100% nu va juca cu FCSB. O să vedem după RMN dacă mai joacă în 2025. Fiind o problemă musculară, e clar că trebuie să așteptăm puțin.

La Musi e, de asemenea, o situație foarte proastă. El e out sigur 4-6 săptămâni. Din păcate va lipsi mult, dar nu avem ce să facem. Nu aș vrea să vorbesc foarte mult pe tema asta”, a explicat Andrei Nicolescu

