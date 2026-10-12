„S-au semnat actele, Nelu Varga a fost de acord să ne dea 50% din CFR Cluj!” Vin zecile de milioane în club? Răspunsul omului dat „dispărut” de la Cluj. Exclusiv

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Hendrik Klein a fost anunțat președinte de Varga în urmă cu două luni, dar n-a preluat puterea executivă în club în niciun moment. Administratorul special Răzvan Zăvăleanu, după intrarea în insolvență, chiar . Germanul respinge versiunea și face dezvăluiri bombă în exclusivitate pentru FANATIK. Klein susține că are documente semnate de Varga în care 50% din CFR îi revine, într-o afacere amplă ce vizează și zona de real estate din Cluj.

Hendrik Klein: „Nu am dispărut nicăieri. Zăvăleanu nu mi-a răspuns niciodată, i-am dat mailuri și i-am scris pe WhatsApp”

– Domnule Klein, unde sunteți? Domnul Zăvăleanu v-a dat dispărut din Cluj.

Nu am dispărut! Chiar sunt mereu disponibil. Și pe telefon, și pe email. Am fost și la Cluj pentru derby-ul cu U, de joi, și am stat 3 zile în oraș. M-am văzut și cu o parte din management. E o minciună că aș fi dispărut. Cu Răzvan nu m-am văzut niciodată în persoană, nu-mi amintesc să ne fi cunoscut. Dar pe WhatsApp, pe mail sunt mereu de găsit. I-am scris pe WhatsApp, i-am dat și două email-uri la care nu mi-a răspuns niciodată. Nu eu sunt cel care nu comunică. Până la urmă, eu sunt cel care reprezintă niște investitori. El ar trebui să fie proactiv, să caute aceste oportunități pe care noi le putem oferi. Eu mă pot duce la alt club, nu trebuie să investesc la CFR. Deci nu e adevărat că nu sunt de găsit, chiar sunt foarte ușor de contactat. Tu cum m-ai găsit pe WhatsApp? Chiar sunt disponibil!

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– S-au vehiculat nume de investitori. Ne puteți confirma identitatea vreunuia dintre ei?

Doi dintre ei sunt Frank Otto și Benjamin Ernst. Sunt doi oameni de afaceri foarte importanți. Nu e un secret că am încercat să intrăm în acționariatul lui Bellinzona din Elveția acum ceva timp. Am cerut niște acte pentru a le prezenta investitorilor. Vrem să urmăm o procedură firească de due diligence, așa cum face orice investitor. Nu am reușit să obțin nimic substanțial. Investitorii mi-au cerut să le arăt documentele. Răzvan a spus că vrea ca CFR-ul să facă due diligence pe investitori. Păi, Frank Otto e un om super curat, nu are nicio umbră în parcursul său, nimic. Pot să vă spun că nici intrarea în insolvență nu m-a mulțumit?

Klein s-a opus ca CFR-ul să intre în insolvență

– De ce?

Eu credeam că era mai bine să fi intrat în concordat preventiv. Așa, mențineai controlul asupra managementului. Am discutat, dar mi s-a spus că se pregătește de luni de zile insolvența și că nu putem schimba acum. Am insistat că nu e OK. Răzvan a fost numit administrator judiciar, nu se poate lua nicio decizie importantă fără implicarea sa. Poate acolo să fi fost un mic dezacord între noi. Boardul e incapabil să facă ceva în condițiile insolvenței.

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– Cât de apropiat sunteți de investitorii despre care vorbiți? Vă bazați pe bani siguri?

Eu vin din lumea investițiilor, îi știu foarte bine pe oamenii despre care vorbesc. Avem o relație personală apropiată. Dacă e un deal bun, îi conving să vină alături de mine. Am pregătit ce a fost de pregătit, am muncit mult, am prezentat situația pe baza informațiilor pe care le-am avut. Dar e nevoie să primesc documente din club pentru a începe să mișc lucrurile.

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Afacere de zeci de milioane de euro. Klein: „Varga a fost de acord să ne dea 50% din CFR. Am semnat actele”

– De ce vreți neapărat la CFR?

Pentru noi, e cea mai bună variantă. Muncim de mult timp la asta. Am și o relație bună cu Nelu Varga. Trebuie să ne raportăm și la detaliul acesta. E vorba de un deal mai amplu cu care Nelu a fost de acord.

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– Puteți detalia? Și ce înseamnă că a fost de acord?

Nu e doar clubul de fotbal, este și un proiect imobiliar. Nelu a vrut să includem și partea de real estate. Avem un contract semnat pentru asta! Primim 50% din CFR și 50% din profituri în proiectul imobiliar, dar trebuie să venim noi cu finanțarea pentru ca ambele proiecte să meargă mai departe. Suntem interesați de intrarea în real estate, de asemenea.

– Spuneți că nu există doar o promisiune, ci acte semnate pentru 50% din CFR Cluj?

Da! Aceasta a fost înțelegerea.

Datoriile către Varga dispar dacă investitorii străini vin la CFR Cluj

– Și dacă nu există schimbul de documente despre care vorbeați, să înțelegem că totul e pe hold?

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Nu că e pe hold, dar avem nevoie de informații mai multe și mai clare. Am văzut că astăzi a fost făcută publică și lista creditorilor. Sunt datorii de peste 40 de milioane de euro, jumătate din sumă către Nelu. Dacă am intra noi în club, nu ar trebui să plătim nimic către Nelu Varga, ăsta e deal-ul. Încă mai cred în CFR și în soluțiile care pot fi găsite. Ar trebui să găsim un acord cu creditorii. Partea bună este că Răzvan a zis că se pot acoperi cheltuielile curente, ceea ce este foarte important.

– În concluzie, interesul există în continuare, dar așteptați un gest și din partea actualei administrații.

Exact! Noi vrem CFR-ul și credem că este o oportunitate pentru ambele părți. Pot ieși lucruri foarte bune dacă lucrăm împreună.