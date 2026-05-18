Care sunt și când se joacă barajele de menținere-promovare în SuperLiga! Programul complet

ADVERTISEMENT

Luni seară s-au disputat ultimele patru partide din play-out-ul ediției 2025-2026 din Superliga, iar cu această ocazie s-a stabilit cea de-a doua echipă care a retrogradat direct în Liga 2, Unirea Slobozia, dar și cele două formații care vor înfrunta grupări din divizia secundă pentru a-și câștiga dreptul de a continua în elita fotbalului românesc: Farul și Hermannstadt. Pe cine vor întâlni cele două și când vor avea loc barajele.

S-au stabilit barajele de menținere-promovare în Superliga! Când se vor juca partidele

După rezultatele înregistrate în ultima etapă a play-out-ului, Unirea Slobozia a terminat pe locul 15 și va retrograda direct în divizia secundă, alături de „lanterna roșie” Metaloglobus. După 2-0 cu FCSB pe teren propriu, Hermannstadt a încheiat stagiunea pe locul 14 și va înfrunta la baraj ocupanta locului 3 din Liga 2, FC Voluntari, formație care a fost extrem de aproape de promovarea directă. Ilfovenii au încheiat sezonul cu 64 de puncte, la egalitate cu a doua clasată Sepsi, însă covăsnenii au fost avantajați de primul criteriu de departajare, punctele din sezonul regulat.

ADVERTISEMENT

Cealaltă formație din Superliga care va participa la baraj este și nu a reușit să profite de faptul că Petrolul a fost umilită cu 5-1 de Oțelul chiar pe „Ilie Oană”. Echipa pregătită de Flavius Stoican va avea, cel puțin în teorie, o misiune mai facilă la baraj, deoarece va înfrunta echipa clasată pe locul 6 în play-off-ul diviziei secunde, Chindia Târgoviște. Dâmbovițenii au profitat de faptul că , iar Steaua (locul 5) nu poate promova din postura unei echipe de drept public.

Când se vor disputa barajele de menținere-promovare. Ce bilanț au cele patru formații

a dezvăluit când se vor disputa meciurile de la baraj. „Marți, 19 mai, cu începere de la ora 12:00, sediul FRF va găzdui tragerea la sorți pentru ordinea disputării jocurilor de baraj pentru menținerea/promovarea în L1. Duelurile vor fi: FC Voluntari vs. Hermannstadt, respectiv Chindia Târgoviște vs. Farul Constanța. Barajul se va disputa în dublă manșă, în 23 și 31 mai. Programul poate suferi modificări în funcție de opțiunile deținătorilor de drepturi”, a anunțat Federația la scurt timp după finalul celor 4 meciuri din ultima etapă a play-out-ului. FC Voluntari este cea mai „experimentată” echipă dintre cele 4 când vine vorba de barajele de menținere, deoarece a evoluat la nu mai puțin de 4 dintre ele.

ADVERTISEMENT

Ilfovenii s-au impus de 3 ori, cu UTA în 2016, împotriva Chindiei în 2018 și contra Dunării Călărași în 2021, fiind învinși de Unirea Slobozia în 2025. Dincolo de eșecul cu FC Voluntari, Chindia a mai disputat alte două baraje, pe care a reușit să le câștige: cu CS Mioveni în 2020 și cu Concordia Chiajna în 2022. Hermannstadt a participat la două baraje: în 2019 a învins Universitatea Cluj, iar doi ani mai târziu a fost învinsă, din postura de prim-divizionară, de CS Mioveni și a retrogradat în Liga 2. Farul este singura dintre cele 4 care nu a evoluat niciodată la barajul de menținere.