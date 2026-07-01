S-au stabilit datele pentru viitoarele El Clasico! Când se întâlnesc Barcelona și Real Madrid în noul sezon

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Într-un sezon cu Racing Santander, Deportivo La Coruña și Malaga, ca echipe promovate, campionatul Spaniei va începe în weekendul 15/16 august, dar, nu toate echipele vor juca atunci. Liga Spaniolă a aprobat ca echipele afectate de Cupa Mondială să dispute prima etapă, între 25 și 27 august.

Barcelona – Real Madrid se joacă pe 24/25 octombrie

În prima etapă, campioana Barcelona va găzdui Athletic Bilbao, iar rivala Real Madrid va juca, tot pe teren propriu, cu Real Sociedad. Primul El Clasico al sezonului va avea loc pe Spotify Camp Nou, în etapa a 10-a, în weekendul 24/25 octombrie. Returul va fi pe Santiago Bernabéu, în etapa a 35-a, pe 8 sau 9 mai. În ultima etapă a sezonului, Barcelona se va deplasa Getafe, iar Real Madrid va închide sezonul acasă cu Deportivo La Coruna.

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, în meciul care a pecetluit câștigarea titlului de către FC Barcelona. Chiar înaintea acelui meci, antrenorului german Hansi Flick i-a murit tatăl, dar, cu toate acestea, el a decis să fie alături de jucătorii săi la partidă.

Andrei Rațiu, debut cu Sevilla, dacă rămâne la Rayo

Numele internaționalului român este vehiculat ca subiect al unui posibil transfer de răsunet. El este dat pe lista celor de la Liverpool, dar și Napoli și Bayer Leverkusen s-ar fi interesat de el.

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„Rămâne Rayo fără fundași laterali? Au fost esențiali pentru Rayo într-un sezon magnific. S-au apărat la fel de bine cum au băgat frică în defensivele adverse când au urcat în atac. Așa cum se întâmplă adesea la echipele mai mici care au un sezon de vis, șansele să-și piardă cei mai buni jucători cresc substanțial.

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Atât Andrei Rațiu, cât și Pep Chavarria au contracte cu echipa din Madrid până în 2030. Totuși, echipe europene ambițioase au pus ochii pe ei. În cazul spaniolului, este Chelsea, echipa lui Xabi Alonso.

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În cazul românului, Napoli, echipa lui Max Allegri, și Bayer Leverkusen, preluată de Carles Martinez, care a fost dorit și de Rayo. Ambii și-au prelungit contractele anul trecut și au primit măriri de salarii, dar, după plecarea lui Inigo de pe banca tehnică, totul este incert la Rayo în această perioadă”, au scris jurnaliștii spanioli de la Marca.