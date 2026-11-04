S-au stabilit grupele de la Turneul Campioanelor 2026!

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Sezonul 2026 se apropie de sfârșit, iar iubitorii sportului alb se pregătesc de Turneul Campioanelor. Opt sportive intră în cursă pentru ultimul titlu din an și pentru un premiu pe măsură. Componența grupelor a fost trasă la sorți, la fel și primele meciuri.

Cine sunt sportivele care participă la Turneul Campioanelor 2026

La ultimul turneu WTA din an, de la Indian Wells, se întâlnesc opt sportive. La Turneul Campioanelor se califică cele mai bune șapte tenismene din clasamentul WTA, iar cel de-al 8-lea loc este destinat celei mai bine clasate câștigătoare de Grand Slam, care se poziționează în afara primelor 7 locuri. În caz contrar, dacă toate trofeele de Grand Slam din anul respectiv au fost câștigate de sportive din top 7, automat a 8-a sportivă vine de pe locul 8 din clasament.

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Astfel, pentru anul 2026, participantele în ordinea locului din clasament sunt Elena Rybakina, Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Jessica Pegula, Coco Gauff, Elina Svitolina, Karolina Muchova și Linda Noskova.

Cum arată cele două grupe și ce meciuri se vor disputa în prima etapă

Cele opt sportive sunt împărțite în 2 grupe de 4. Tragerea la sorți a avut loc marți, 3 noiembrie, iar grupele arată în felul următor. Grupa 1: Elena Rybakina (1 WTA), Coco Gauff (4 WTA), Jessica Pegula (5 WTA), Linda Noskova (8 WTA); Grupa 2: Aryna Sabalenka (2 WTA), Mirra Andreeva (3 WTA), Elina Svitolina (6 WTA), Karolina Muchova (7 WTA).

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De asemenea, au fost stabilite și meciurile din prima etapă, urmând ca următoarele să se decidă în funcție de rezultatele din primele meciuri. Pentru a menține suspans până la final, câștigătoarele din prima etapă vor juca între ele, pentru a nu exista posibilitatea ca meciurile din etapa a 3-a să se joace fără miză. Bineînțeles, primele două clasate din fiecare grupă merg mai departe în semifinale. Programul primei etape arată astfel:

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Duminică, 8 noiembrie, începând cu ora 22:00

Elena Rybakina vs. Linda Noskova

Coco Gauff vs. Jessica Pegula

Luni, 9 noiembrie, începând cu ora 22:00

Aryna Sabalenka vs. Karolina Muchova

Mirra Andreeva vs. Elina Svitolina

Ce premii uriașe pot câștiga cele 8 sportive la Turneul Campioanelor

Premiile de la turneul campioanelor nu sunt deloc mici și nici nu puteau fi altfel într-o competiție în care participă doar cele mai bune sportive ale lumii. Momentan, pentru turneul ce se va desfășura între 8 și 15 noiembrie, nu s-a anunțat o grilă oficială de premii în funcție de rezultate, însă

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La finalul sezonului trecut, în timp ce suma de participare s-a ridicat la 340.000 de dolari, iar orice victorie din faza grupelor a adus alți 355.000 de dolari. Calificarea în finală a fost remunerată cu 1,290,000 de dolari, în timp ce câștigătoarea turneului a primit 2,540,000 de dolari. Astfel, o sportivă care câștigă toate meciurile de la acest turneu poate ajunge la suma impresionantă de 5,235,000 de dolari.