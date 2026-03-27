S-au stabilit și barajele intercontinentale! Cine luptă pentru ultimele locuri libere de la Cupa Mondială și cum vor arăta grupele

La 31 martie vor fi cunoscute toate cele 48 de echipe care vor participa la turneul final al Campionatului Mondial, programat în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026
Catalin Oprea
27.03.2026 | 07:45
ANALIZĂ FANATIK
Miguel Tercero a adus calificarea Boliviei în finala barajului intercontinental FOTO X
Turneul final al Cupei Mondiale 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie. Se vor disputa în total 104 meciuri – record pentru competiție. România nu va fi prezentă la turneul final, bifând a șaptea ratare de calificare consecutivă la cea mai importantă competiție din lume.

Mai sunt șase locuri disponibile la Cupa Mondială

Pentru turneul final mai sunt disponibile șase locuri. Patru echipe calificate se vor stabili în urma finalelor de baraj din Europa, iar ultimele două după meciurile de baraj intercontinental, care au loc în Mexic. Semifinalele acestora au avut loc azi noapte.

Bolivia a învins greu Surinam, scor 2-1. Miguelito Tercero, tânărul de 22 de ani, care a transformat penalty-ul împotriva Braziliei, pentru calificarea Boliviei în playoff, a făcut același lucru pentru a asigura calificarea în finala împotriva Irakului. Surinam a condus Bolivia cu 1-0, gol Van Gelderen (48), dar Paniagua (72) și Tercero au întors soarta meciului.

Irak- Bolivia și RD Congo – Jamaica, finalele intercontinentale

Irak – Bolivia este programat pe 31 martie, la Monterrey. Bolivia are trei calificări la Mondiale (1930, 1950 și 1994). Irakul, care anterior a eliminat Emiratele Arabe Unite, națională antrenată de Cosmin Olăroiu, a fost la un singur Mondial. A participat în 1986 la competiția găzduită chiar de Mexic.

Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem...
Digi24.ro
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului în locul lui Khamenei

În cea de-a doua finală intercontinentală, naționala RD Congo va întâlni Jamaica. Echipa din America Centrală a eliminat Noua Caledonie, pe care a învins-o cu 1-0, prin golul lui Cadamarteri (18). RD Congo – Jamaica este tot pe 31 martie, la Zapopan. RD Congo a fost la un singur Mondial, în 1974, când a participat sub numele Zair. Jamaica are și ea o singură participare, în 1998, în Franța.

Gigi Becali a anunțat numele noului selecționer, imediat după Turcia - România 1-0
Digisport.ro
Gigi Becali a anunțat numele noului selecționer, imediat după Turcia - România 1-0

Cum arată finalele barajelor (31 martie)

Bosnia-Herțegovina – Italia

Suedia – Polonia

Kosovo – Turcia

Cehia – Danemarca

Bolivia – Irak

RD Congo – Jamaica

Grupele Campionatului Mondial din 2026

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia/Danemarca

Grupa B: Canada, Bosnia/Italia, Qatar, Elveția

Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția

Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Kosovo/Turcia

Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador

Grupa F: Țările de Jos, Japonia, Suedia/Polonia, Tunisia

Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay

Grupa I: Franța, Irak/Bolivia, Senegal, Norvegia

Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K: Portugalia, RD Congo/Jamaica, Uzbekistan, Columbia

Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama

Meciul inaugural Mexic – Africa de Sud va avea loc, la 11 iunie, pe Azteca din Mexico City, stadion care a găzduit două finale în istorie (1970, 1986), iar ultimul act se va juca pe New York / New Jersey Stadium din East Rutherford, la 19 iulie.

Dănuț Lupu dă de pământ cu Ianis Hagi: “Nea Mircea Lucescu a greșit...
Fanatik
Dănuț Lupu dă de pământ cu Ianis Hagi: “Nea Mircea Lucescu a greșit echipa de start! Nu trebuia să-i dea nici banderola de căpitan!”
“La vară te așteaptă Gigi Becali și Mirel Rădoi la FCSB!”. Denis Drăguș,...
Fanatik
“La vară te așteaptă Gigi Becali și Mirel Rădoi la FCSB!”. Denis Drăguș, reacție instinctivă
Cum l-a caracterizat Marius Șumudică pe Ianis Hagi după 0-1 cu Turcia! Analize...
Fanatik
Cum l-a caracterizat Marius Șumudică pe Ianis Hagi după 0-1 cu Turcia! Analize la sânge pentru fiecare dintre jucătorii României
Parteneri
Legenda Stelei acuză că un coleg al său a fost 'lucrat' pentru a...
iamsport.ro
Legenda Stelei acuză că un coleg al său a fost 'lucrat' pentru a i se face loc lui Gică Hagi: 'Întrebați-l pe Iordănescu!'
