S-au stabilit și barajele intercontinentale! Cine luptă pentru ultimele locuri libere de la Cupa Mondială și cum vor arăta grupele

Turneul final al Cupei Mondiale 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie. Se vor disputa în total 104 meciuri – record pentru competiție. România nu va fi prezentă la turneul final, bifând a șaptea ratare de calificare consecutivă la cea mai importantă competiție din lume.
Pentru turneul final mai sunt disponibile șase locuri. Patru echipe calificate se vor stabili în urma finalelor de baraj din Europa, iar ultimele două după meciurile de baraj intercontinental, care au loc în Mexic. Semifinalele acestora au avut loc azi noapte.
Bolivia a învins greu Surinam, scor 2-1. Miguelito Tercero, tânărul de 22 de ani, care a transformat penalty-ul împotriva Braziliei, pentru calificarea Boliviei în playoff, a făcut același lucru pentru a asigura calificarea în finala împotriva Irakului. Surinam a condus Bolivia cu 1-0, gol Van Gelderen (48), dar Paniagua (72) și Tercero au întors soarta meciului.
Irak – Bolivia este programat pe 31 martie, la Monterrey. Bolivia are trei calificări la Mondiale (1930, 1950 și 1994). Irakul, care anterior a eliminat Emiratele Arabe Unite, națională antrenată de Cosmin Olăroiu, a fost la un singur Mondial. A participat în 1986 la competiția găzduită chiar de Mexic.
În cea de-a doua finală intercontinentală, naționala RD Congo va întâlni Jamaica. Echipa din America Centrală a eliminat Noua Caledonie, pe care a învins-o cu 1-0, prin golul lui Cadamarteri (18). RD Congo – Jamaica este tot pe 31 martie, la Zapopan. RD Congo a fost la un singur Mondial, în 1974, când a participat sub numele Zair. Jamaica are și ea o singură participare, în 1998, în Franța.
Bosnia-Herțegovina – Italia
Suedia – Polonia
Kosovo – Turcia
Cehia – Danemarca
Bolivia – Irak
RD Congo – Jamaica
Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia/Danemarca
Grupa B: Canada, Bosnia/Italia, Qatar, Elveția
Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția
Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Kosovo/Turcia
Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador
Grupa F: Țările de Jos, Japonia, Suedia/Polonia, Tunisia
Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay
Grupa I: Franța, Irak/Bolivia, Senegal, Norvegia
Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
Grupa K: Portugalia, RD Congo/Jamaica, Uzbekistan, Columbia
Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama
Meciul inaugural Mexic – Africa de Sud va avea loc, la 11 iunie, pe Azteca din Mexico City, stadion care a găzduit două finale în istorie (1970, 1986), iar ultimul act se va juca pe New York / New Jersey Stadium din East Rutherford, la 19 iulie.