S-au terminat banii! Cutremur în SuperLigă: două cluburi sunt pe marginea prăpastiei după ce au rămas fără finanțare: „Situația este disperată”

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Sepsi OSK și Csikszereda au rămas fără sursele garantate de finanțare pe care contau în perioada Viktor Orban. Modificarea de regim de la Budapesta a atras după sine și destructurarea planului de investiții în sport din țările vecine Ungariei. Astfel, Sepsi și sunt două dintre victimele noii realități post-Orban. Ambele cluburi mai au în conturi sume mici și caută disperate opțiuni pentru continuarea activității și din 2027.

Csikszereda a cheltuit 7 milioane de euro în 2026. Conturi goale și la Sf. Gheorghe

Un angajat al clubului din Miercurea Ciuc, ultima clasată din SuperLigă, a vorbit pentru FANATIK despre momentul greu prin care trece echipa.

„Situația e disperată și la noi, dar și la Sepsi și la celelalte cluburi care primeau ajutor din Ungaria. Ce să facem? Trebuie să ne căutăm de lucru. E greu și acum, dar din 2027 va fi și mai rău”, a explicat oficialul.

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Csikszereda și Sepsi sunt două dintre cluburile din România recunoscute pentru respectul pe care îl acordă jucătorilor, precum și pentru că plățile către aceștia nu au întârziat aproape niciodată. Acum, Miercurea Ciuc a ajuns la restanțe de două luni față de fotbaliști.

De la începutul anului, Csikszereda a cheltuit mai bine de 7 milioane de euro, conform informațiilor obținute de FANATIK. La Sepsi, s-au pompat mai mult de 5. Oficial, . Restul banilor, partea cea mai consistentă, venea de la parteneri privați orientați tot de la Budapesta către Sf. Gheorghe sau Miercurea Ciuc. Privații au sistat plățile, iar pentru academii guvernul maghiar a mai dat numai 15% din sumele convenite în mandatul lui Orban.

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Zoltan Szondi, președintele lui Csikszereda, a fost contactat de FANATIK pentru un punct de vedere, dar nu a răspuns solicitării redacției.

Festivalul OSK, organizat pentru a aduce bani la Sepsi

În speranța că va obține bani pentru echipă, șeful lui Sepsi, Laszlo Dioszegi, a creat OSK Weekend, un festival de două zile care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni.

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Cheltuielile s-au ridicat la 100.000 de euro. Din păcate pentru club, lumea nu s-a înghesuit să cumpere bilete. S-au dat în jur de 1000 de pachete, așa că veniturile nu depășesc în acest moment 25.000 de euro. Organizatorii speră ca vremea bună să mai aducă lume la OSK weekend și banii să fie măcar recuperați.

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Festivalul ține de dimineața până seara atât sâmbătă, cât și duminică. Evenimentul se adresează întregii familii. Copiii vor putea lua parte la ateliere, iar în partea a doua a zilei sunt programate concerte ale unor trupe din Ungaria și din România. În tentativa de a promova OSK Weekend, președintele Dioszegi și vicepreședintele Kertész s-au filmat la una dintre atracțiile montate în apropierea stadionului.

În etapa a 11-a, Sepsi o întâlnește pe teren propriu pe Dinamo (vineri, ora 21:00), în timp ce Csikszereda are meci cu Universitatea Craiova (duminică, ora 18:00). Sepsi ocupă locul 9 în SuperLigă, iar Miercurea Ciuc e ultima.

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