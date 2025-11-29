S-au terminat cursurile la FRF! Foștii fotbaliști și-au primit diplomele. Foto+Video

ADVERTISEMENT

Moment important pentru fotbalul din România. Joi, pe data de 27 noiembrie 2025, s-au încheiat cursurile de director sportiv organizate de FRF, iar absolvenții, dintre care mulți sunt foști fotbaliști importanți, au primit în sfârșit diplomele.

O nouă generație de directori sportivi în fotbalul din România

Rolul de director sportiv devine din ce în ce mai important în fotbalul mondial, iar FRF se mulează pe tendințele globale. Federația a organizat, alături de o companie din Belgia, un curs pentru cei care vor să dobândească cunoștințe în acest domeniu.

ADVERTISEMENT

După 9 luni de practică și teorie, cursanții și-au primit în sfârșit diplomele. Răzvan Burleanu, președintele FRF, a fost prezent la eveniment. Absolvenții sunt: Ioan Adrian Pop, Anton Heleșteanu, Ioan Luca, Cristian Bobar, Flavius Măstăcăneanu, Florin Macavei, Ciprian George Iugulescu, Sergiu Bar, Sebastian Noață, Patrick Benga, Gabriel Boștină, Daniel Stanciu, Laurențiu Florin Vlădilă, Grigore Dan Iordăchescu, Igor Armaș, Sorin Paraschiv, Adrian Popa, Nicolae Dică, Gheorghe Alin Bănceu, Dragoș Grigore, Cristian Săpunaru, Cristian Ciocoiu și Bogdan Lobonț.

Cristi Săpunaru e director sportiv cu acte în regulă

Cristi Săpunaru a vorbit despre acest curs de formare. Fostul căpitan de la Rapid e de părere că a avut mult de învățat și speră ca în viitor să pună în practică cele studiate. însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.

ADVERTISEMENT

„Este un curs extraordinar, pe care îl recomand. Înainte de a începe acest parcurs, credeam că le știm cam pe toate în fotbal, dar, după ce am trecut prin aceste module, se pare că ne-am înșelat. Oamenii care ne-au predat ne-au făcut să ne schimbăm percepția și ne-au ajutat să înțelegem cât mai bine mecanismele care stau la baza unui club de succes și care sunt bunele practici în fiecare zonă de interes”, a precizat Cristi Săpunaru, conform .

ADVERTISEMENT

Adi Popa, impresionat de ce a învățat la cursul FRF

Adrian Popa se numără și el printre absolvenții acestui curs. , însă a ales să se înscrie la acest curs pentru a fi cât mai pregătit în momentul în care își va agăța ghetele în cui.

„Rămân cu foarte multe cunoștințe după acest curs. Au fost cinci module desfășurate pe durata a 9 luni, zile întregi în care am interacționat, am învățat, am împărtășit experiențe și lecții. Atât eu, cât și colegii mei de la curs, am dobândit informații și abilități necesare în fotbalul modern, care pot face diferența pentru a construi un club de succes”, au fost cuvintele lui Adi Popa.