Sport

„S-au unit legendele!”. Octavian Popescu, din nou împreună cu Elias Charalambous. A intrat pe teren la finalul meciului Kifisia – Levadiakos 0-0. Foto

Octavian Popescu și impresarul Florin Vulturar au ajuns în Grecia, acolo unde fotbalistul lui FCSB a fost împrumutat la Levadiakos, echipa antrenată de Charalambous și Pintilii. Prima fotografie de pe stadion
Ciprian Păvăleanu
14.09.2026 | 10:19
Sau unit legendele Octavian Popescu din nou impreuna cu Elias Charalambous A intrat pe teren la finalul meciului Kifisia Levadiakos 00 Foto
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Prima poză a lui Octavian Popescu de la noua echipă. Foto: Colaj FANATIK
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Rămas fără prea multe șanse la FCSB, Octavian Popescu (23 de ani) a fost de acord cu împrumutul său la Levadiakos, unde va fi antrenat din nou de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, foștii antrenori de la formația roș-albastră. După ce noua sa echipă a obținut primul punct în campionat, „perla” lui Gigi Becali s-a fotografiat alături de antrenorul cipriot și de impresarul său la marginea gazonului.

Octavian Popescu, prima fotografie de la Levadiakos alături de Elias Charalambous și Florin Vulturar

Extrema stângă a celor de la FCSB a plecat duminică dimineață în Grecia, acolo unde va evolua sub formă de împrumut la Levadiakos. Înainte de a urca în avion, fotbalistul s-a arătat foarte fericit că va pleca de la echipă și că va avea șansa să prindă mai multe minute în care să demonstreze că și-a revenit la forma care-i făcea pe suporterii din tribune să-și dea coate după execuțiile geniale care scuturau plasele rivalilor.

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Chiar în ziua în care a plecat în Grecia, Levadiakos a evoluat în deplasare contra formației Kifisia. La finalul meciului, echipa antrenată de Elias Charalambous a obținut primul punct din această stagiune, scorul final fiind 0-0. Florin Vulturar, impresarul lui Octavian Popescu, a postat pe Instagram și primele poze cu noul jucător al lui Levadiakos, iar una dintre ele este chiar de pe marginea gazonului, alături de cipriotul Elias Charalambous. Pe fundal, el a ales să folosească melodia „S-au unit legendele”.

Poza postată de Florin Vulturar la InstaStory, alături de Octavian Popescu și Elias Charalambous. Foto: Florin Vulturar Instagram
Poza postată de Florin Vulturar la InstaStory, alături de Octavian Popescu și Elias Charalambous. Foto: Florin Vulturar Instagram

Ce a declarat Octavian Popescu înainte de zborul spre Grecia

Cea mai bună formă a lui Octavian Popescu a fost pe vremea când el avea doar 18 ani. De atunci, randamentul său a scăzut cu fiecare an, iar înaintea noului sezon Mihai Stoica anunța „mare revenire” a fotbalistului care, la un moment dat, îl eclipsa pe Florinel Coman. Din nefericire, el nu a jucat minutele pe care consideră că le-ar fi meritat, însă este de părere că în acest moment este în cea mai bună formă din ultimii ani:

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„Sunt motivat să ajung din nou în top și sper să ajung din nou la echipa națională. Sper ca Charalambous și Pintilii să mă ajute și eu să-i ajut pe ei. Nu a fost greu să iau decizia. Pentru un fotbalist e important să joace. Eu nu știam de transfer. Și de aceea i-am dat mesaj lui MM Stoica. Ca să știu dacă să-mi fac bagajul. Eu normal că am vrut să plec. Nu îmi pare rău, le doresc mult succes.

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Asta e viața de fotbalist. Uneori ești sus, uneori ești jos. Sper să fac o figură frumoasă în Grecia. Ce restart să-mi dau? Mi-am dat. Am patru pase de gol și un gol în 6-7 meciuri. Acum sper să fie bine”, a declarat Tavi Popescu.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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