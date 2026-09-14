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Rămas fără prea multe șanse la FCSB, Octavian Popescu (23 de ani) a fost de acord cu împrumutul său la Levadiakos, unde va fi antrenat din nou de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, foștii antrenori de la formația roș-albastră. După ce noua sa echipă a obținut primul punct în campionat, „perla” lui Gigi Becali s-a fotografiat alături de antrenorul cipriot și de impresarul său la marginea gazonului.

Octavian Popescu, prima fotografie de la Levadiakos alături de Elias Charalambous și Florin Vulturar

Extrema stângă a celor de la FCSB a plecat duminică dimineață în Grecia, Înainte de a urca în avion, fotbalistul s-a arătat foarte fericit că va pleca de la echipă și că va avea șansa să prindă mai multe minute în care să demonstreze că și-a revenit la forma care-i făcea pe suporterii din tribune să-și dea coate după execuțiile geniale care scuturau plasele rivalilor.

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Chiar în ziua în care a plecat în Grecia, Levadiakos a evoluat în deplasare contra formației Kifisia. La finalul meciului, echipa antrenată de Elias Charalambous a obținut primul punct din această stagiune, scorul final fiind 0-0. Florin Vulturar, impresarul lui Octavian Popescu, a postat pe Instagram și primele poze cu noul jucător al lui Levadiakos, iar una dintre ele este chiar de pe marginea gazonului, alături de cipriotul Elias Charalambous. Pe fundal, el a ales să folosească melodia „S-au unit legendele”.

Ce a declarat Octavian Popescu înainte de zborul spre Grecia

Cea mai bună formă a lui Octavian Popescu a fost pe vremea când el avea doar 18 ani. De atunci, randamentul său a scăzut cu fiecare an, iar înaintea noului sezon Mihai Stoica anunța „mare revenire” a fotbalistului care, la un moment dat, îl eclipsa pe Florinel Coman. Din nefericire, el nu a jucat minutele pe care consideră că le-ar fi meritat, însă

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„Sunt motivat să ajung din nou în top și sper să ajung din nou la echipa națională. Sper ca Charalambous și Pintilii să mă ajute și eu să-i ajut pe ei. Nu a fost greu să iau decizia. Pentru un fotbalist e important să joace. Eu nu știam de transfer. Și de aceea i-am dat mesaj lui MM Stoica. Ca să știu dacă să-mi fac bagajul. Eu normal că am vrut să plec. Nu îmi pare rău, le doresc mult succes.

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Asta e viața de fotbalist. Uneori ești sus, uneori ești jos. Sper să fac o figură frumoasă în Grecia. Ce restart să-mi dau? Mi-am dat. Am patru pase de gol și un gol în 6-7 meciuri. Acum sper să fie bine”, a declarat Tavi Popescu.