S-au vândut drepturile TV pentru Cupa Spaniei în România! Cine va transmite meciurile lui Real Madrid și Barcelona în următorii 3 ani. Surpriza e uriașă

Continuă mișcările pe piața drepturilor TV din România pentru cele mai importante competiții fotbalistice din Europa. Digi Sport a dat lovitura, așa cum a anunțat FANATIK în exclusivitate, și a cumpărat . Răspunsul celor de la Prima TV a venit instant.

Prima TV transmite Copa del Rey în următoarele 3 sezoane. Afacerea a fost realizată cu ajutorul lui Orlando Nicoară

Prima TV a ajuns la un acord cu spaniolii pentru a transmite în exclusivitate Copa del Rey în România în următoarele 3 sezoane, începând cu sezonul 2026-2027. Din informațiile FANATIK, s-au plătit în total 600.000 de euro pentru întreaga perioadă contractuală, adică 200.000 de euro pe sezon. Prima Sport transmitea de mai mulți ani meciurile din Copa del Rey, alături de Digi Sport.

Prima Sport a realizat această afacere prin intermediul lui Orlando Nicoară, membru în conducerea Clever Media, trustul care deține Prima Sport, dar și managing partner la eAD, firma care deține drepturile TV din SuperLiga. Copa del Rey este o achiziție de top dacă ținem cont că vine cu un pachet care conține mai multe meciuri ale celor mai iubite echipe din străinătate de către fanii români, FC Barcelona și Real Madrid.

Într-un sondaj realizat de INSCOP Research, la comanda FANATIK, FC Barcelona a fost aleasă de cei mai mulți români ca echipa favorită din străinătate. Iar Real Madrid pe locul 2, cu un avans uriaș față de a treia clasată, Liverpool.

Copa del Rey 2025, una dintre cele mai spectaculoase finale din ultimii ani. FC Barcelona a învins-o pe Real Madrid cu gol în minutul 117

În 2025, Copa del Rey a oferit una dintre cele mai spectaculoase finale din istorie. FC Barcelona a învins-o pe Real Madrid, scor 3-2, cu un gol marcat de Jules Kounde în minutul 117. A fost și pentru prima dată după 11 ani în care în finala Cupei Spaniei. În 2014, Real Madrid era cea care se impunea, scor 2-1.

FC Barcelona este cea mai decorată echipă în Copa del Rey, cu nu mai puțin de 32 de trofee câștigate. În mod surprinzător, Real Madrid este surclasată în această competiție inclusiv de Athletic Bilbao. Bascii s-au impus de 24 de ori în cupă, ultima dată chiar în 2024, în vreme ce „galacticii” au câștigat de 20 de ori, ultima dată în 2023.

Copa del Rey 2026, fără Real Madrid! Galacticii au fost eliminați de fostul golgheter al SuperLigii

Real Madrid a părăsit Copa del Rey încă din optimi. La primul meci ai lui Alvaro Arbeloa pe banca tehnică, după plecarea lui Xabi Alonso de pe Santiago Bernabeu, deținătoarea a 15 trofee UEFA Champions League a fost eliminată de Albacete, cu scorul de 3-2.

Pentru echipa din liga secundă a fost erou Jefte Betancor, atacantul care a trecut pe la FC Voluntari, Farul Constanța și CFR Cluj. , în minutele 82 și 90+4, și a dus-o pe Albacete în sferturile competiției.

Chiar dacă în acest sezon au părăsit Copa del Rey încă din optimi, fanii lui Real Madrid din România își pot vedea favoriții la treabă din sezonul viitor. Prima Sport va transmite meciurile grupării „Los blancos” în următoarele trei sezoane.

Următoarele 3 finale din Copa del Rey se joacă pe stadionul La Cartuja, din Sevilla

În noiembrie 2025, Federația Spaniolă de Fotbal a anunțat că stadionul La Cartuja, din Sevilla, va fi gazdă pentru finalele din 2026, 2027 și 2028 din Cupa Spaniei. La Cartuja, stadion cu o capacitate de 70.000 de locuri, care a găzduit și finala Cupei UEFA din 2023. Începând din acest sezon, Real Betis a decis să joace meciurile de acasă pe La Cartuja, cât timp stadionul Benito Villamarin este închis pentru renovare.