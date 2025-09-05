Sport

S-au vândut mii de mici la România – Canada. Ce preț s-a plătit pentru cel mai căutat meniu pe Arena Națională

Fanii prezenți la România - Canada au stat la cozi pentru a-și cumpăra mici. Prețul pentru un astfel de meniu de pe Arena Națională este extrem de accesibil.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
05.09.2025 | 20:35
Mii de meniuri cu mici au fost vândute înainte de România - Canada. Sursă foto: Colaj Fanatik

România – Canada este meciul de maxim interes pentru fanii fotbalului din România. Suporterii prezenți pe Arena Națională au avut parte de o surpriză când au ajuns la stadion, acolo unde se aflau cozi serioase la achiziționarea unui meniu de mici.

S-au vândut mii de mici la România – Canada

Așa cum obișnuiește, Penny, sponsorul echipei naționale de fotbal, pregătește extrem de multe activități pentru fani înainte ca meciurile României de acasă să se dispute.

Același lucru s-a întâmplat și înainte de România – Canada, suporterii prezenți pe stadion fiind întâmpinați cu un fum gros. Surpriza a venit atunci când fanii au observat că există un stand special pregătit de lanțul de magazine în care se vindeau mici.

Fanii au stat la coadă pentru a-și lua un meniu de mici, prețul fiind extrem de accesibil, doar 10 lei pentru 3 mici, pâine și muștar. Reporterul FANATIK a surprins momentul în care bucătarii pregăteau și învârteau cârnații pe zecile de grătare amplasate în jurul Arenei Naționale.

Site-ul nostru a transmis în exclusivitate primul „11” al lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Canada, iar echipa arată astfel: Moldovan – Rațiu, Burcă, Ghiță, Bancu – R. Marin, M. Marin – Man, Stanciu, Dobre – Munteanu.

Arena Națională
Așa arată micii pe grătare la Arena Națională. Sursă foto: Fanatik

Care este lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile din luna septembrie

Portari:

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
Fundași:

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Alexandru Chipciu (U Cluj, 48/6;

Mijlocași:

  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);
Atacanți:

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
