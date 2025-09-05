S-au vândut mii de mici la România – Canada. Ce preț s-a plătit pentru cel mai căutat meniu pe Arena Națională

România – Canada este meciul de maxim interes pentru fanii fotbalului din România. Suporterii prezenți pe Arena Națională au avut parte de o surpriză când au ajuns la stadion, acolo unde se aflau cozi serioase la achiziționarea unui meniu de mici.

S-au vândut mii de mici la România – Canada

Așa cum obișnuiește, Penny, sponsorul echipei naționale de fotbal, pregătește extrem de multe activități pentru fani înainte ca meciurile României de acasă să se dispute.

suporterii prezenți pe stadion fiind întâmpinați cu un fum gros. Surpriza a venit atunci când fanii au observat că există un stand special pregătit de lanțul de magazine în care se vindeau mici.

Fanii au stat la coadă pentru a-și lua un meniu de mici, prețul fiind extrem de accesibil, doar 10 lei pentru 3 mici, pâine și muștar. Reporterul FANATIK a surprins momentul în care bucătarii pregăteau și învârteau cârnații pe zecile de grătare amplasate în jurul Arenei Naționale.

iar echipa arată astfel: Moldovan – Rațiu, Burcă, Ghiță, Bancu – R. Marin, M. Marin – Man, Stanciu, Dobre – Munteanu.

Care este lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile din luna septembrie

Portari:

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași:

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Alexandru Chipciu (U Cluj, 48/6;

Mijlocași:

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți: