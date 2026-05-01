„Să arătăm lumii că Ucraina are probleme!” Miliardarul Rinat Ahmetov s-a dus „glonț” în vestiar după semifinala pierdută din Conference League

Imediat după ce a participat la funeraliile lui Mircea Lucescu, Rinat Ahmetov (59 de ani) a participat la primul meci al lui Șahtior Donețk, după o pauză de 12 ani. Recent, după ce a asistat la partida cu AZ Alkmaar, miliardarul ucrainean a mers și la meciul cu Crystal Palace, din semifinala Conference League. La finalul partidei, el a coborât în vestiar și a ținut un discurs în fața jucătorilor.

Șahtior Donețk a început cum nu se putea mai rău partida împotriva britanicilor de la Crystal Palace. Cu patronul miliardar în tribune, „minerii” au primit cel mai rapid gol din istoria competiției, după ce Ismaila Sarr a înscris după doar 21 de secunde. La final, tabela a arătat 3-1 pentru londonezi, însă acest lucru nu l-a oprit pe Rinat Ahmetov să meargă în vestiar și să-și felicite jucătorii și antrenorii:

„Știți, m-am dus la vestiar să le mulțumesc băieților. Le-am mulțumit mult antrenorului principal, staff-ului tehnic și tuturor jucătorilor, pentru că avem o echipă tânără. Când am început campionatul, Sudakov a plecat, Kevin a plecat, Traore s-a accidentat, Eginaldo s-a accidentat, Neverton s-a accidentat, apoi Alisson – șase jucători cheie. Iar staff-ul tehnic a ieșit foarte bine din acea situație.

În cele din urmă, băieții au jucat un fotbal foarte bun. Sunt mândru de jucătorii mei și le sunt recunoscător pentru asta. Sunt mândru de staff-ul tehnic, de antrenorul principal, așa că am vrut să le mulțumesc tuturor. Vom lucra la greșelile noastre și vom face tot ce putem pentru a-i încânta pe fani cu un joc strălucitor, frumos și ofensiv anul viitor”, a declarat Rinat Ahmetov, într-un interviu pentru pagina de Instagram a lui Șahtior.

Rinat Ahmetov a vorbit despre războiul din Ucraina după semifinala din cupele europene

Echipa patronată de Rinat Ahmetov a ajuns până în semifinala Conference League, alături de trei echipe venite din cele mai bune campionate ale lumii: Rayo Vallecano, Strasbourg și Crystal Palace.

La finalul partidei, „În primul rând, cuvântul «război» este terifiant, pentru că în țara noastră se desfășoară un război de amploare de cinci ani, iar pentru mine, acest război durează din 2014, de 12 ani încoace. Pentru mine, războiul a început în 2014, dar Ucraina a supraviețuit datorită curajului și rezistenței poporului ucrainean, datorită unei armate ucrainene puternice, datorită sprijinului întregii lumi civilizate și, bineînțeles, datorită curajului și rezistenței președintelui nostru Zelenski.”

Ucraina a rămas fermă și nu avem niciun motiv să ne plângem astăzi. Trebuie să le mulțumim războinicilor noștri, apărătorilor noștri, pentru că ne-au oferit oportunitatea de a juca și pentru că au făcut tot posibilul să le mulțumim Ucrainei, ucrainenilor și tuturor apărătorilor noștri. Așadar, pentru aceasta, vreau să le mulțumesc mult războinicilor noștri, apărătorilor noștri, pentru că ne-au oferit oportunitatea de a juca. Și în al doilea rând, ce este atât de dificil? Bineînțeles că este; sunt programe complicate. Vedeți, jucăm, și chiar în acea seară jucătorii deja călătoresc pentru a juca împotriva lui Dinamo. Joacă împotriva lui Dinamo – trebuie să se întoarcă direct pentru meciul retur.

E clar că programul e provocator, e greu. Dar vrem să jucăm în Europa, vrem să reprezentăm Ucraina în Europa, să arătăm lumii că Ucraina are probleme, că în Ucraina este război, că Ucraina este un popor rezistent și curajos, că Ucraina a rămas fermă, că Ucraina a câștigat și că va exista o pace dreaptă și pe termen lung în Ucraina. Trebuie să arătăm asta – iar jucătorii o fac, mulțumesc lor. Nu ne putem plânge de cât de greu este”, a declarat Rinat Ahmetov, conform