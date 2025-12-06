Să auzi și să nu crezi. Ce a spus Adrian Șut despre marea rivală înainte de FCSB – Dinamo: ”Nu contează adversarul”. Video

ADVERTISEMENT

Meciul FCSB – Dinamo se va juca în etapa a 19-a a SuperLigii, iar Adrian Șut a ținut să precizeze că punctele puse în joc sunt extrem de importante pentru ”roș-albaștri” în lupta lor de a intra în play-off.

Adrian Șut, mesaj pentru fanii campioanei FCSB înaintea derby-ului cu Dinamo

Mijlocașul Adrian Șut a vorbit foarte frumos despre rivala Dinamo și le-a cerut suporterilor FCSB să vină în număr cât mai mare pe Arena Națională, la partida programată sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30.

ADVERTISEMENT

”Nu este vorba despre revanșă, este vorba despre noi. Avem nevoie de puncte și trebuie să ne ridicăm nivelul ca să câștigăm. Suporterii noștri au nevoie și ei de o victorie, poate chiar mai mult decât noi.

Știu că am trecut printr-o perioadă grea, dar avem nevoie de susținerea lor. Îi rugăm să vină alături de noi, chiar dacă rezultatele nu au fost cele mai bune, și sperăm să ne bucurăm împreună la finalul jocului așa cum am făcut-o de cele m ai multe ori.

ADVERTISEMENT

(n.r. E Dinamo o surpriză în acest sezon?) Nu cred că este o surpriză, au jucat un fotbal frumos și sezonul trecut. Este o echipă care joacă un fotbal ofensiv, chiar au o posesie foarte bună. Au un antrenor bun, o echipă unită și se pot bate sus.

ADVERTISEMENT

În acest moment avem nevoie de puncte, nu contează adversarul. Doar cele 3 puncte contează pentru noi, deoarece obiectivul este să intrăm în play-off la o distanță cât mai mică de locul 1 pentru a putea să ne batem acolo sus”, a declarat Șut pentru Sport Content EAD.

FCSB se confruntă cu numeroase absențe

În ciuda faptului că FCSB a odihnit majoritatea jucătorilor la meciul din Cupa României, Mihai Lixandru nu crede că acesta va fi un avantaj în derby-ul cu Dinamo și a vorbit despre .

ADVERTISEMENT

”Nu știu dacă putem să zicem că suntem mult mai fresh pentru că am fost odihniți la meciul din Cupă, noi avem mult mai multe meciuri decât toate echipele din campionat. Am avut săptămâna asta cu un ciclu normal de antrenamente, ne-am pregătit în bază o parte din jucători și sperăm să arătăm bine în derby.

Avem absenți, Dawa, Mihai Popescu, Bîrligea, Baba Alhassan suspendat, sunt mulți jucători importanți care ne lipsesc și fiecare putea aduce un plus. Noi, jucătorii sănătoși, trebuie să ne ridicăm la nivelul jocului pe orice poziție vom fi folosiți.

(n.r. – Cum se trăiește un derby cum a fost ultimul, 4-3, multe goluri, răsturnări de situația?) A fost un derby frumos. Pentru spectatori e frumos să vadă cât mai multe goluri. Noi încercăm în primul rând să facem un fotbal bun, să se bucure și oamenii de acasă, dar cel mai important pentru noi e să câștigăm”, a spus Lixandru.

Cum arată echipa de start a FCSB-ului

Cea mai mare problemă pentru ”roș-albaștri” o reprezintă poziția de atacant. Cu Daniel Bîrligea, Denis Alibec și David Miculescu accidentați, FANATIK a aflat că FCSB .

Echipa de start a campioanei României pentru derby-ul cu Dinamo de pe Arena Națională va arăta astfel: Târnovanu – V. Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut, Lixandru – Cisotti, Olaru, Toma – Fl. Tănase.