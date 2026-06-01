”Să curăț toalete pentru 113 euro cu Dumnezeu alături de mine este mai valoros decât să am milioane de euro”. Mărturii terifiante făcute de un fost star al Barcelonei

Un fost star al Barcelonei, care foarte mult timp a fost cel mai titrat fotbalist din istorie, cu peste 40 de trofee, face dezvăluiri cutremurătoare despre perioada pe care a petrecut-o în detenție. La un moment dat, acesta a ajuns să curețe toalete după gratii, fiind remunerat cu 113 euro. Cât a fost închis, fostul jucător de pe Nou Camp a făcut și o uriașă ”descoperire”.

De ce a fost condamnat la închisoare Dani Alves. Acuzații grave aduse

În vârstă de 43 de ani, Dani Alves a ocupat o perioadă bună locul 1 în topul celor mai titrați fotbaliști din istorie. Brazilianul a cucerit 24 de trofee cu FC Barcelona, unde a evoluat între 2008 şi 2016. Cariera sa mai cuprinde aventuri la Sevilla, Juventus Torino, PSG şi Sao Paulo FC. Are în total, cu toate formațiile la care a jucat, 43 de trofee.

După perioada de vârf a carierei sale în Europa, pentru Alves au apărut problemele. Și nu vorbim de unele de ordin financiar sau familiar, ci unele extrem de grave, cu legea. La începutul lui 2024, fundașul a fost condamnat la patru ani și jumătate de închisoare pentru agresiune sexuală. Brazilianul a fost acuzat că, în decembrie 2022, a agresat sexual o tânără de 23 de ani, în discoteca Sutton din Barcelona.

În urma acestor acuzații, în ianuarie 2023 a fost arestat preventiv. În momentul arestării sale, fotbalistul se afla sub contract cu echipa mexicană Pumas UNAM, care l-a concediat imediat după apariția acuzațiilor împotriva sa. Pe 22 februarie 2024, , plus despăgubiri de 150.000 de euro către victimă și interdicție de a se apropia de ea timp de 9 ani.

Starul de la Barcelona a ajuns să curețe toalete în pușcărie pentru 113 euro

Alves a petrecut doar 14 luni în pușcărie, după ce a fost acuzat de agresiune sexuală. Acum, când au trecut deja mai bine de doi ani de când este în libertate, după plata unei cauțiuni de un milion de euro, fostul star al Barcelonei se destăinuie. În lunile de după ieșirea din închisoare, Dani Alves a participat la întâlniri cu caracter religios, unde a împărtășit gânduri despre experiența sa de viață.

El vorbit despre transformarea sa personală și a asigurat că trecerea prin închisoare a marcat o schimbare profundă în modul său de a vedea viața, pe care o numește o ”transformare interioară” legată de credința sa. Într-o serie de declarații citate de catalanii de la , brazilianul a insistat asupra ideii de transformare interioară. A afirmat că trecerea prin închisoare a însemnat o schimbare profundă:

”Eu am fost prizonier în păcat timp de 40 de ani, iar acolo, în închisoare, am fost liber. Este paradoxal, dar așa sunt lucrurile lui Hristos”. Întrebat cum a înfruntat perioada din închisoare, fostul fotbalist a legat-o de un proces de ”trezire” personală: ”Nu poți fi liber dacă nu ești prizonier. Cum vei fi liber dacă nu îți dai seama că ești prizonier?”, a subliniat el.

50 – 60 de milioane de euro este averea estimată a lui Dani Alves

Alves a comparat, de asemenea, perioada sa în elita fotbalului cu experiența din închisoare, asigurând că scara sa de valori s-a schimbat complet:

”Eu, care am jucat la cele mai bune echipe, la cea mai bună selecționată din lume și care câștigam multe milioane, am înțeles că să curăț toalete pentru 113 euro cu Dumnezeu alături de mine este mai valoros decât să am milioane de euro în absența Domnului”.

Cât de greu i-a fost lui Dani Alves în detenție

În aceeași publicație mai citim o serie de dezvăluiri făcute de . ”Au fost momente în închisoare când nu aveam bani nici de o cafea. Iar la un moment dat, în timp ce citeam biblia, mă gândeam atât de tare la o cafea… Atunci a venit un coleg care mi-a adus o sticlă de apă și o cafea. Domnul spune așa: ‘Nu uita că sunt grijuliu cu ai mei‘”, a mai afirmat Dani Alves.

Ajuns la 43 de ani pe 6 mai, Dani Alves nu a mai jucat niciun meci profesionist din 8 ianuarie 2023. Atunci evolua pentru Pumas, în Mexic, unde a petrecut doar jumătate de sezon.