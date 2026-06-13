Să curgă berea! Președintele a decis să scadă prețul băuturilor alcoolice pe durata CM 2026

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Daniel Noboa, președintele din Ecuador, a decis ca Guvernul din această țară să scadă semnificativ prețul la bere și alte băuturi alcoolice pe durata CM 2026, chiar dacă statul nu traversează în prezent o perioadă chiar foarte bună din punct de vedere economic. Bineînțeles că prin această decizie se dorește ca cetățenii să aibă parte de un imbold suplimentar când vine vorba despre a se bucura la intensitate maximă de turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Președintele din Ecuador a decis să scadă prețul la bere și alte băuturi alcoolice pe durata CM 2026

Astfel, prețurile la băuturile alcoolice, în frunte cu berea, vor fi reduse chiar și cu peste 20 de procente comparativ cu cele existente înainte de startul Campionatului Mondial. Măsura va fi în vigoare pe toată durata competiției și va fi ridicată bineînțeles pe data de 19 iulie, ziua în care a fost programată să se dispute marea finală. Potrivit jurnaliștilor italieni de la , această chestiune a devenit posibilă prin eliminarea temporară a Taxei Speciale de Consum (ICE) pentru produsele în cauză.

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În principiu ar trebui ca această decizie să genereze un mare entuziasm în rândul cetățenilor din Ecuador. Asta pentru că această țară are o tradiție uriașă în ceea ce privește consumul de bere. De altfel, despre Ecuador se spune că ar fi chiar „leagănul berii” de pe continentul sud-american. Acest produs a fost adus de către colonizatorii spanioli în secolul al XVI-lea, iar prima fabrică de bere din Ecuador a fost deschisă în anul 1566 în capitala Quito, în interiorul Mănăstirii San Francisco.

De asemenea, în secolul al XIX-lea, în Ecuador au ajuns și destul de mulți imigranți germani, care bineînțeles că și-au pus destul de rapid amprenta, în baza experienței lor tradiționale din acest punct de vedere, în ceea ce a însemnat dezvoltarea acestui domeniu de activitate. Pe de altă parte, deși țara se află de ceva timp într-o situație destul de dificilă din punct de vedere economic, producția și comercializarea de bere tot au înregistrat creșteri semnificative în acest interval.

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Naționala din Ecuador are premise să facă o surpriză plăcută la CM 2026

În 2025, această piață era evaluată la 2.7 miliarde de dolari, iar în prezent se estimează că până în 2030 se va ajunge chiar până la 3.2 miliarde de dolari, întrucât în acest moment se înregistrează din acest punct de vedere o rată anuală de creștere în valoare de 3.24%. Naționala din Ecuador se află la în Grupa E, alături de Germania, Coasta de Fildeș și Insulele Curacao.

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Debutul sud-americanilor la turneul final urmează să se consemneze pe 15 iunie de la ora României 02:00 în compania ivorienilor, în Statele Unite, pe „Lincoln Financial Field” din Philadelphia. Despre ecuadorieni se crede că ar putea să reprezinte una dintre surprizele plăcute de la acest Mondial. Naționala de la Quito a încheiat pe locul 2 în preliminariile din America de Sud, și cu cea mai bună apărare, doar 5 goluri primite în 18 meciuri.