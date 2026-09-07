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Victor Pițurcă a analizat principalele subiecte ale momentului din SuperLiga. Fostul selecționer a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre situația de la FCSB, schimbările făcute de Gigi Becali și ultimele transferuri ale roș-albaștrilor. Nici varianta Dan Petrescu nu a fost ocolită.

Victor Pițurcă pune tunurile pe FCSB! Ce spune despre Drăguș, Muhar și Korenica. Verdict categoric despre Dan Petrescu

Pițurcă nu crede că un antrenor cu personalitate poate rezista la FCSB în actualele condiții. Acesta consideră că Gigi Becali nu va renunța la implicarea în alcătuirea echipei și la schimbările din timpul meciurilor. Din acest motiv, fostul selecționer privește cu scepticism posibila venire a lui Dan Petrescu.

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Fostul selecționer a analizat și lupta la titlu. Dinamo l-a impresionat prin jocul ofensiv, în timp ce Rapid a făcut progrese după venirea lui Daniel Pancu. Pițurcă a remarcat și revenirea lui Olimpiu Moruțan, pe care îl vede încă departe de potențialul său maxim. În același timp, Victor Pițurcă rămâne rezervat în privința Universității Craiova. Oltenii sunt în continuare printre favoriții la titlu, însă fostul selecționer consideră că echipa nu mai arată la fel de bine ca în sezonul precedent.

Victor Pițurcă, despre situația de la FCSB: „E nevoie de un antrenor care să accepte condițiile lui Gigi”

Victor Pițurcă e de părere că la FCSB lucrurile se pot schimba în bine doar atunci când Gigi Becali va decide să dea mână liberă unui antrenor. Fostul selecționer al naționalei României consideră că nici dacă patronul va aduce un nume important pe bancă, acesta nu va putea să-și ducă planul la bun sfârșit.

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„Sincer, nu prea mă interesează ce se întâmplă la FCSB. Acolo e foarte clar că e nevoie de un antrenor care să accepte condițiile lui Gigi, pe care le știți. Lucrurile sunt foarte clare și nu se mai poate spune nimic. Dacă vine un antrenor și câștigă toate meciurile, după 4-5 etape va trebui să plece. Cum să îi convină lui Gigi dacă el vrea să fie cel care decide?

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Nu mă surprinde că Drăguș a venit la FCSB. Ce îl interesează pe el situația asta? Pe el îl interesează salariul, care e foarte bun, și el își face meseria. Pentru jucători chiar este bine într-un fel. Nu mi se par niște transferuri formidabile. Muhar chiar nu m-a impresionat deloc la CFR Cluj. Korenica a avut niște realizări, dar la FCSB e altceva. Nu cred că va fi simplu pentru el să fie titular”, a explicat Victor Pițurcă, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Singurul transfer făcut de FCSB pe care Pițurcă îl laudă

Dintre ultimele achiziții ale FCSB, Pițurcă îl vede pe Denis Drăguș drept jucătorul cu cel mai mare potențial. Există însă și un mare semn de întrebare. Atacantul a jucat puțin în ultima perioadă și va avea nevoie de timp pentru a ajunge la cel mai bun nivel.

„Singurul e Drăguș, care e valoros, doar că e un semn de întrebare pentru că nu prea a jucat de doi ani. Nu va fi ușor pentru el. După 2-3 meciuri, dacă nu joacă așa cum se așteaptă Gigi… El crede că dacă l-a adus și consideră că e valoros, va sparge acum norii. Trebuie să se integreze, nu e simplu.

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Dacă nu joacă 3-4 etape cum vrea patronul, încep criticile și discuțiile. Îmi pare și nu-mi pare rău pentru Baciu, pentru că el a vrut să vină și a acceptat asta. Hai să o spunem pe aia dreaptă, că el nu antrena nicăieri. A fost o încercare. Poate chiar îi merge, pentru că eu cred în continuare că echipa poate să își revină, dar să nu fie cam târziu pentru el”, a mai spus antrenorul.

Dan Petrescu la FCSB!? Ce crede Victor Pițurcă

Pițurcă nu acordă prea mult credit În opinia sa, problema nu este numele viitorului tehnician, ci modul în care funcționează clubul. Singura variantă prin care un antrenor important s-ar putea proteja ar fi un contract extrem de greu de reziliat.

„Astea sunt prostii, că vine Dan Petrescu. Astea sunt doar vorbe de clacă. Voi chiar nu înțelegeți? Nu există antrenor pentru FCSB, pentru că este unul deja: Gigi Becali. Este stăpânul echipei. Dacă vine Dan Petrescu, să facă un contract să-l coste vreo 5 milioane de euro pe Gigi dacă pleacă. Dar nu o să vrea așa.

El nu mai poate să iasă din chestia asta. El cu asta se ocupă tot timpul și nu îl mai interesează nimic altceva. Să facă echipa, să facă schimbările și să câștige FCSB. El, atunci când câștigă echipa, e cel mai fericit. Ca un antrenor, de fapt (n.r. râde). Așa că lăsați-mă cu astea, că nu o să vină nimeni”, a adăugat Victor Pițurcă.

Pițurcă, impresionat de Dinamo: „Arată mai bine ca FCSB”

Dinamo este una dintre echipele care i-au atras atenția lui Victor Pițurcă. Fostul selecționer vede un progres față de sezonul precedent. Consideră că noile transferuri au ridicat nivelul lotului și că echipa produce mai mult fotbal ofensiv: „Dinamo joacă mai ofensiv și are rezultate. La impresia artistică aveau notă de trecere și anul trecut, dar nu erau rezultate, deși antrenorul era ridicat în slăvi. Nu reușeau să câștige meciurile cu echipe importante și uite că au reușit. Iată că jucătorii de anul trecut nu erau așa valoroși și sunt mai valoroși cei care au fost aduși acum.

Gnahoré s-a dus la FCSB, dar eu știam de la început că nu e piesa care le trebuie. Are un alt stil de joc, e lent și se bazează pe pasele lui stânga-dreapta de cinci metri. Știam de la început că nu va da rezultate. Nuno Campos e un antrenor interesant, are rezultate, dar deocamdată e prea devreme. Dinamo arată mai bine ca FCSB, dar să nu uităm că ei și în 10 oameni au arătat mai bine. Dacă nu erau acele greșeli de arbitraj, lucrurile puteau sta altfel. Dinamo a avut penalty clar, dar Duarte nu trebuia eliminat”.

Rapid, analizată de Victor Pițurcă. Ce spune despre Olimpiu Moruțan

Victor Pițurcă vede și o creștere la Rapid. poate reprezenta un moment important pentru giuleșteni, însă fostul selecționer nu este încă pe deplin convins de jocul echipei. Consideră că Rapid are nevoie de mai multă claritate în posesie.

„Rapid a luat o mare gură de oxigen după victoria de la Galați și va urca mult din punct de vedere psihic, dar și ca joc sau dinamică. Încă nu sunt convins de Rapid, pentru că sunt destul de greoi ca exprimare. Într-adevăr, ca dorință, voință și ritm de joc stau mult mai bine cu Pancu decât anul trecut.

O echipă care vrea să ia campionatul trebuie să aibă un joc coerent când intră în posesia mingii și să își creeze ocazii. E puțină întâmplare în jocul lor. Au jucători buni acolo în față. Stojilković, și-a revenit și din punct de vedere fizic Olimpiu Moruțan. Acum joacă abia la 70% din potențial și, în câteva meciuri, va urca la 80-90%, ceea ce e foarte important pentru Rapid. O să crească în joc. Cam astea sunt echipele care se bat cu Craiova la campionat”, e de părere Pițurcă.

Verdictul lui Pițurcă despre Universitatea Craiova

Universitatea Craiova rămâne, în opinia lui Victor Pițurcă, una dintre principalele candidate la titlu. Fostul selecționer nu este însă convins de ultimele mutări făcute de olteni. Mai mult, consideră că echipa a regresat față de sezonul precedent.

„Încă sunt favoriți la titlu. Coelho e un pic criticat și anul trecut a dat puțin greș în cupele europene, pentru că echipa trebuia să se califice în meciul cu AEK Atena și vina cred că e 100% a lui. Au avut un culoar excelent și puteau să se bată și pentru Champions League. Ce pot să spun e că nu mai sunt la nivelul de anul trecut.

Mie nu-mi spun nimic jucătorii ăștia pe care i-au adus acum și nu știm dacă se vor integra. În Conference League au șansa lor, dar e mai puțin probabil să se califice. Nu sunt optimist, pentru că m-a dezamăgit jocul lor. În Armenia au condus jocul, dar contează rezultatul. Pot să își revină și au timp”, a conchis Victor Pițurcă, în exclusivitate pentru FANATIK.