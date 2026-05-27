„Să fii blestemat!” Florin Prunea, derapaj la adresa primarului Iașului, după ce a primit 20.000 euro despăgubiri pentru că a fost demis cu doar 2 săptămâni înainte de încheierea contractului

Florin Prunea s-a arătat total nemulțumit de situația în care a ajuns Politehnica Iași. Clubul trece printr-o perioadă extrem de dificilă, astfel că fostul internațional a lansaat un atac la adresa edilului Mihai Chirica. Problemele echipei la care a fost președinte l-au făcut pe Prunea să aibă un atac cu „talpa sus”.

Fostul portar al Generației de Aur, Florin Prunea, l-a luat din nou în colimator pe primarul Iașiului, Mihai Chirica. La ora actuală, clubul ieșean este în pragul falimentului. , Poli nu mai poate solicita finanțare de la municipalitate, înscrierea în ediția viitoare a .

Prin intermediul unui comentariu pe rețelele de socializare, Florin Prunea s-a arătat total nemulțumit de modul în care clubul Poli Iași a fost gestionat de către conducători, dar și de către autoritățile locale: „Să fii blestemat! Iași a avut o echipă de Europa League! Ai distrus-o că așa ai vrut tu”, se regăsește în comentariul lăsat de Florin Prunea.

Prunea a colaborat cu Chirica în anul în care Poli a jucat în cupele europene

Florin Prunea a fost președintele Politehnicii Iași din ianuarie 2012 până în vara lui 2017. În acest interval, el a colaborat cu Chirica, cel care a devenit primar al Iașului în 2015, după ce fostul șef al municipalității „Capitalei Moldovei”, Gheorghe Nichita, a avut probleme cu justiția. La început, fostul internațional și Mihai Chirica au avut o relație strânsă, echipa de fotbal câștigând play-out-ul și bifând prima participare din istorie în cupele europene. Se întâmpla în 2016, când Politehnica a fost eliminată de Hajduk Split, după 2-2 în Copou și 1-2 în Croația.

Cum a încasat Prunea 20.000 de euro de la Poli Iași

În ciuda rezultatelor foarte bune ale echipei și din sezonul următor, când Iașul, sub comanda lui Eugean Neagoe, a câștigat play-out-ul neînvins, Prunea a fost dat afară de la Poli în vara lui 2027. Cum concedierea fostului portar a avut loc cu două săptămâni înainte de expirarea contractului, care-i fusese prelungit în 2016 după negocieri cu primarul, fostul portar al Generației de Aur a încasat apoi o despăgubire de 20.000 de euro, cât era clauza de reziliere. În spatele deciziei de înlăturare a lui Prunea a stat Chirica, între cei doi apărând un conflict.

Prunea a fost „un dinamovist până la moarte”

Apoi, de-a lungul anilor, Prunea l-a atacat în repetate rânduri pe Mihai Chirica, primarul Iașului replicând uneori. În urmă cu puțin timp, fostul portar a lansat în spațiul public o scrisoare deschisă pentru salvarea Politehnicii, scrisoare în care spunea că e de acord să îngroapre securea războiului cu Chirica. Acesta a răspuns însă, în Pro Sport, că nu a citit scrisoarea, că Prunea „nu a fost politehnist, a fost un dinamovist până la moarte” și că „nu a reușit să facă minuni la Poli”, deși și-a încasat un salariu care „nu a fost mic”.