„Să fii blestemat!” Florin Prunea, derapaj la adresa primarului Iașului, după ce a primit 20.000 euro despăgubiri pentru că a fost demis cu doar 2 săptămâni înainte de încheierea contractului

Florin Prunea a avut un derapaj la adresa Iașiului, Mihai Chirica, după ce Poli este pe punctul de a falimenta. Ce l-a nemulțumit pe fostul component din Generația de Aur.
Iulian Stoica
27.05.2026 | 18:13
Florin Prunea, derapaj la adresa primarului din Iași după ce Poli a ajuns în pragul falimentului. Foto: Colaj Fanatik
Florin Prunea s-a arătat total nemulțumit de situația în care a ajuns Politehnica Iași. Clubul trece printr-o perioadă extrem de dificilă, astfel că fostul internațional a lansaat un atac la adresa edilului Mihai Chirica. Problemele echipei la care a fost președinte l-au făcut pe Prunea să aibă un atac cu „talpa sus”.

Florin Prunea, atac la primarul Mihai Chirica

Fostul portar al Generației de Aur, Florin Prunea, l-a luat din nou în colimator pe primarul Iașiului, Mihai Chirica. La ora actuală, clubul ieșean este în pragul falimentului. Din cauza unor datorii de 1,5 milioane de euro, Poli nu mai poate solicita finanțare de la municipalitate, înscrierea în ediția viitoare a Ligii a 2-a de fotbal fiind improbabilă la ora actuală.

Prin intermediul unui comentariu pe rețelele de socializare, Florin Prunea s-a arătat total nemulțumit de modul în care clubul Poli Iași a fost gestionat de către conducători, dar și de către autoritățile locale: „Să fii blestemat! Iași a avut o echipă de Europa League! Ai distrus-o că așa ai vrut tu”, se regăsește în comentariul lăsat de Florin Prunea.

Florin Prunea, atac la adresa lui Mihai Chirica.
Prunea a colaborat cu Chirica în anul în care Poli a jucat în cupele europene

Florin Prunea a fost președintele Politehnicii Iași din ianuarie 2012 până în vara lui 2017. În acest interval, el a colaborat cu Chirica, cel care a devenit primar al Iașului în 2015, după ce fostul șef al municipalității „Capitalei Moldovei”, Gheorghe Nichita, a avut probleme cu justiția. La început, fostul internațional și Mihai Chirica au avut o relație strânsă, echipa de fotbal câștigând play-out-ul și bifând prima participare din istorie în cupele europene. Se întâmpla în 2016, când Politehnica a fost eliminată de Hajduk Split, după 2-2 în Copou și 1-2 în Croația.

Cum a încasat Prunea 20.000 de euro de la Poli Iași

În ciuda rezultatelor foarte bune ale echipei și din sezonul următor, când Iașul, sub comanda lui Eugean Neagoe, a câștigat play-out-ul neînvins, Prunea a fost dat afară de la Poli în vara lui 2027. Cum concedierea fostului portar a avut loc cu două săptămâni înainte de expirarea contractului, care-i fusese prelungit în 2016 după negocieri cu primarul, fostul portar al Generației de Aur a încasat apoi o despăgubire de 20.000 de euro, cât era clauza de reziliere. În spatele deciziei de înlăturare a lui Prunea a stat Chirica, între cei doi apărând un conflict.

Prunea a fost „un dinamovist până la moarte”

Apoi, de-a lungul anilor, Prunea l-a atacat în repetate rânduri pe Mihai Chirica, primarul Iașului replicând uneori. În urmă cu puțin timp, fostul portar a lansat în spațiul public o scrisoare deschisă pentru salvarea Politehnicii, scrisoare în care spunea că e de acord să îngroapre securea războiului cu Chirica. Acesta a răspuns însă, în Pro Sport, că nu a citit scrisoarea, că Prunea „nu a fost politehnist, a fost un dinamovist până la moarte” și că „nu a reușit să facă minuni la Poli”, deși și-a încasat un salariu care „nu a fost mic”.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
