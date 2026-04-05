„Să își vadă de echipa lui!” Alex Dobre, răspuns pentru Dan Nistor după Rapid – U Cluj 1-2

Rapid a ratat șansa să urce, cel puțin provizoriu, pe primul loc în Superliga României. Echipa lui Costel Gâlcă a fost învinsă pe Giulești de Universitatea Cluj. Bucureștenii au deschis scorul și păreau că pot proteja rezultatul, însă partea secundă a fost una de coșmar. Ardelenii au întors scorul. La finalul partidei, jucătorii din capitală au încercat să găsească explicații pentru un nou eșec.

Cum a răspuns Alex Dobre atacului lui Nistor

Partida din Giulești a fost una de mare calitate. Rapidul a deschis scorul în prima repriză, ușor norocos. Vulturar l-a învins pe Gertmonas cu un șut deviat. În repriza secundă, „studenții” au mărit turația motoarelor. Mendy a semnat o dublă de senzație, iar „șepcile roșii” sunt pe primul loc după 3 etape.

Alex Dobre, vedeta din echipa lui Costel Gâlcă, cu greu și-a găsit cuvintele la finalul partidei. Internaționalul român este de părere că ritmul a fost unul scăzut în repriza a doua. Acesta i-a dat și un răspuns lui Dan Nistor.

„Am avut o primă repriză foarte bună, care ne-a dat speranțe că va veni și golul al doilea. Este dezamăgitor! Mă doare! Nu am cuvinte nici eu, dar nici colegii mei. Suntem foarte dezamăgiți! Vom vedea cum ne vom putea redresa. Am avut multe momente bune, când am fost peste ei, dar s-a întrerupt de multe ori jocul, iar chestia asta ne-a luat din suflul acela.

Sunt dezamăgit de rezultatul înregistrat. La Rapid e presiune și se doresc rezultate. Mă doare atunci când nu reușesc. Sunt un tip care trăiește cu o intensitate foarte mare. Îmi doream mai multe de la mine și doream să scoatem un rezultat pozitiv. Trebuie să ne concentrăm pe fiecare meci și vom vedea ce se va întâmpla până la finalul sezonului. Trebuie să ne revenim după înfrângerea asta dureroasă.

Ar trebui să se concentreze pe echipa lui (n.r. Dan Nistor), cum și eu mă concentrez pe echipa mea. Este strict părerea lui și prefer să nu comentez. Noi încercăm de fiecare dată să dăm totul pentru club. Îi urăm multă sănătate lui Mircea Lucescu și sperăm să revină la normal cât mai repede”, a precizat Alex Dobre la flash-interviu.

Prima reacție a lui Claudiu Petrila după Rapid – U Cluj 1-2

Și Claudiu Petrila a avut un discurs similar. În prima repriză, extrema celor de la Rapid a produs mult pericol, însă în partea a doua s-a stins brusc, iar Costel Gâlcă l-a înlocuit. Atacantul spune că este nevoie de mai multă dăruire pentru ca

„Cum să ne simțim? Ca în ultimii doi ani. Mereu ajungem aici și, când trebuie să facem un pas important, ne împiedicăm. Nu știu dacă e vorba de maturitate, suntem mulți jucători cu experiență. O să analizăm împreună cu antrenorul unde am greșit. Sună enervant rău de tot. Nu îi batem de mult timp, un meci slab, fără explicații.

E greu să găsești explicații la cald. O să vedem la analiză ce a fost. Au trecut doar 3 meciuri, e mult de jucat până la final și o să dăm tot ce putem. Nu prea a fost un dialog cu suporterii. Sunt supărați și ei, e normal, își doresc foarte mult un trofeu. Din păcate, nu putem să-i mulțumim, să jucăm așa cum își doresc. Nu vreau să mă pronunț (n.r. dacă reacția lor a fost prea dură), am mai trecut prin astfel de momente și trebuie să fim un grup unit”, au fost cuvintele lui Claudiu Petrila, conform