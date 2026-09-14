„Să marcheze 25 de goluri!” Denis Drăguș a reacționat după ce Gigi Becali i-a fixat obiectivul la FCSB

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Denis Drăguș speră că-și va intra în ritm și își va ajuta echipa să lege victoriile, cu toate că are nevoie de timp pentru a se acomoda cu fotbalul românesc. Drăguș spune că este un sentiment plăcut să fie din nou acasă alături de familie.

Denis Drăguș e nerăbdător să arate de ce este în stare în tricoul FCSB

Drăguș nu a fost folosit vârf, așa cum sugera Marius Șumudică, astfel că Gigi Becali pare dispus să-i permită atacantului să joace acolo unde se simte mai bine. Până atunci, fotbalistul venit de la Trabzonspor se mulțumește să evolueze acolo unde este trimis de antrenor, fără să facă prea mare caz din asta.

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„Să fim bine cu toții cât mai repede. Sper să fiu sută la sută cât mai repede și, indiferent de poziție, să ajut și să dau totul pentru echipă.

E un sentiment plăcut să fii din nou acasă, în fața suporterilor. Important este să le aduci bucurii oamenilor, ca atunci când mergi la echipa națională, e aceeași chestie. Sper să ajung la cât mai multe goluri. Nu e presiune, e pur și simplu un obiectiv. Să vedem dacă vom ajunge la el sau nu (n.r. 25 de goluri, obiectivul setat de Gigi Becali). Este doar dorința de a ajunge acolo.

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Știam că nu va fi un meci ușor, suntem o echipă împotriva căreia toate adversarele vor să câștige, dau mai mult decât pot. Cred că va fi totul bine”, a spus Denis Drăguș, la Prima Sport.

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Gigi Becali este impresionat de noul său transfer Denis Drăguș, deși nu a jucat mare lucru în 20 de minute

Gigi Becali a comentat prestația lui Drăguș „Drăguș, ce să vezi… ce să vezi în 20 de minute?! Calitatea lui se vede, se vede când are mingea la picior, trece pe lângă adversari, nu poți să spui de Drăguș ceva, îl știm, ce să vă mai spun, îl știm, nu îi dădeam salariul de 1 milion dacă nu îl știam”, a declarat Gigi Becali la finalul meciului dintre FCSB și Petrolul.