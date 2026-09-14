Sport

„Să marcheze 25 de goluri!” Denis Drăguș a reacționat după ce Gigi Becali i-a fixat obiectivul la FCSB

Denis Drăguș a debut la FCSB și a bifat primele sale 20 de minute în tricoul roș-albastru. Atacantul a intrat în teren în minutul 71, când l-a înlocuit pe David Miculescu.
Flaviu Popa
15.09.2026 | 00:53
Sa marcheze 25 de goluri Denis Dragus a reactionat dupa ce Gigi Becali ia fixat obiectivul la FCSB
ULTIMA ORĂ
Denis Drăguș, după debutul la FCSB
ADVERTISEMENT

Denis Drăguș speră că-și va intra în ritm și își va ajuta echipa să lege victoriile, cu toate că are nevoie de timp pentru a se acomoda cu fotbalul românesc. Drăguș spune că este un sentiment plăcut să fie din nou acasă alături de familie.

Denis Drăguș e nerăbdător să arate de ce este în stare în tricoul FCSB

Drăguș nu a fost folosit vârf, așa cum sugera Marius Șumudică, astfel că Gigi Becali pare dispus să-i permită atacantului să joace acolo unde se simte mai bine. Până atunci, fotbalistul venit de la Trabzonspor se mulțumește să evolueze acolo unde este trimis de antrenor, fără să facă prea mare caz din asta.

ADVERTISEMENT

„Să fim bine cu toții cât mai repede. Am mai jucat în stânga, nu e ceva nou, nu e ușor când nu ai meciuri și intri direct în ritmul jocului. Sper să fiu sută la sută cât mai repede și, indiferent de poziție, să ajut și să dau totul pentru echipă.

E un sentiment plăcut să fii din nou acasă, în fața suporterilor. Important este să le aduci bucurii oamenilor, ca atunci când mergi la echipa națională, e aceeași chestie. Sper să ajung la cât mai multe goluri. Nu e presiune, e pur și simplu un obiectiv. Să vedem dacă vom ajunge la el sau nu (n.r. 25 de goluri, obiectivul setat de Gigi Becali). Este doar dorința de a ajunge acolo.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu...
Digi24.ro
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia

Știam că nu va fi un meci ușor, suntem o echipă împotriva căreia toate adversarele vor să câștige, dau mai mult decât pot. Cred că va fi totul bine”, a spus Denis Drăguș, la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
FOTO ”Femeia perfectă” a apărut nud și a declanșat ”uraganul”: ”Nu pot să...
Digisport.ro
FOTO ”Femeia perfectă” a apărut nud și a declanșat ”uraganul”: ”Nu pot să tac” / ”E mult mai rău decât îmi imaginam!”

Gigi Becali este impresionat de noul său transfer Denis Drăguș, deși nu a jucat mare lucru în 20 de minute

Gigi Becali a comentat prestația lui Drăguș, însă după 20 de minute a recunoscut că e prematur să tragă concluzii.Drăguș, ce să vezi… ce să vezi în 20 de minute?! Calitatea lui se vede, se vede când are mingea la picior, trece pe lângă adversari, nu poți să spui de Drăguș ceva, îl știm, ce să vă mai spun, îl știm, nu îi dădeam salariul de 1 milion dacă nu îl știam”, a declarat Gigi Becali la finalul meciului dintre FCSB și Petrolul.

ADVERTISEMENT
Ce a spus Marius Baciu după ce a primit un nou ultimatum de...
Fanatik
Ce a spus Marius Baciu după ce a primit un nou ultimatum de la Gigi Becali. De ce a fost schimbat Muhar
Cristi Chivu, îngrijorat după Inter – Udinese 5-3, meciul serii în Europa: „Nu...
Fanatik
Cristi Chivu, îngrijorat după Inter – Udinese 5-3, meciul serii în Europa: „Nu suntem perfecți”
Karlo Muhar aruncă „bomba” după debutul la FCSB! Îl vede pe Dan Petrescu...
Fanatik
Karlo Muhar aruncă „bomba” după debutul la FCSB! Îl vede pe Dan Petrescu pe banca roș-albaștrilor: „Poate că va fi antrenor aici”
Tags:
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Banciu a numit atacantul român care 'a fost mai fotbalist' decât Adi Mutu:...
iamsport.ro
Banciu a numit atacantul român care 'a fost mai fotbalist' decât Adi Mutu: 'Era sculă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!