Sport

Editorial Andrei Vochin după eșecul din Suedia: Cât avem voie să-i cerem României?

După fiecare înfrângere a naționalei începe procesul. Cine trebuia convocat, cine trebuia să joace, ce schimbări trebuiau făcute și, inevitabil, cine e vinovat. Toate sunt discuții legitime. Dar înaintea verdictului ar trebui să stabilim și de unde plecăm.
Andrei Vochin
27.09.2026 | 00:41
Editorial Andrei Vochin dupa esecul din Suedia Cat avem voie sai cerem Romaniei
opiniile fanatik
Editorial Andrei Vochin: Cât avem voie să-i cerem României? FOTO: Fanatik
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Un reper, imperfect dar relevant, îl reprezintă cotele Transfermarkt. Am folosit valoarea medie per jucător, nu valoarea totală a loturilor, pentru că unele naționale au 25 de fotbaliști, iar altele peste 40.

Cele mai dezechilibrate opt meciuri din prima etapă a primelor trei divizii ale Ligii Națiunilor

Și am ales cele mai dezechilibrate meciuri ale primei etape din primele trei divizii ale Ligii Națiunilor, conform raportului dintre valorile medii per jucător ale echipelor implicate. Și am ales partidele în care raportul acesta a fost mai mare ca 4,00. Printre ele s-a aflat și Suedia – România.

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valori loturi
Valorile loturilor naționalelor din Liga Națiunilor

Cifra care contează este aceasta: în cele opt meciuri, echipa mai valoroasă a câștigat de șapte ori. Singura excepție: Islanda – Estonia, 1-1. Așadar, când diferența începe de la aproximativ patru ori în sus, surprizele devin foarte rare. Iar România tocmai de acolo venea. Suedia: 16,38 milioane de euro valoare medie per jucător. România: 3,74 milioane. Raport: 4,38 la 1.

Asta nu înseamnă că trebuia să mergem la Solna ca să pierdem. Și nici că selecționerul sau jucătorii trebuie scutiți de critică. Înseamnă însă că și critica trebuie calibrată după realitate.

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Putem întreba dacă România s-a apărat bine, dacă a avut curaj, dacă selecția a fost corectă, dacă schimbările au ajutat. Dar nu putem analiza un 1-2 în Suedia ca și cum România ar fi pierdut cu o echipă inferioară. Raportat la cifre putem spune că dacă nu pierdeam vineri, produceam o mare surpriză.

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Campionatul nostru începe cu Bosnia și Polonia

De aceea adevărata miză trebuie căutată în celelalte patru meciuri.România valorează în medie 3,74 milioane per jucător. Bosnia – 5,93 milioane. Raport: 1,59. Polonia – 9,98 milioane. Raport: 2,67.

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Suntem inferiori valoric și acestor două adversare. Dar aici nu mai există prăpastia din meciul cu Suedia. Iar când diferența scade, cresc șansele ca organizarea, tactica, forma de moment, terenul propriu, inspirația și norocul să o anuleze.

De aceea „dubla” cu Bosnia și „dubla” cu Polonia reprezintă adevăratul nostru campionat. Acolo trebuie să cerem puncte. Acolo putem ridica și tonul criticii. Cu Suedia, punctele sunt bonusul. Surpriza.

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Cifrele nu sunt scuze

Transfermarkt nu joacă fotbal. Dacă ar fi așa, am putea trimite tabelul la UEFA și echipa mai scumpă ar primi trei puncte fără să mai intre pe teren. Tocmai aceasta este frumusețea jocului: diferența de valoare poate fi anulată. Dar pentru asta echipa mai slabă trebuie să compenseze prin organizare, disciplină, eficiență și inspirație.

Acolo trebuie judecată România. Nu pentru că fotbalistul român de 3,74 milioane nu s-a transformat peste noapte în suedezul de 16,38 milioane, ci pentru ceea ce putea face în ciuda diferenței și n-a făcut.

Critica este obligatorie. Dar și critica trebuie să respecte realitatea cifrelor. La fel și așteptările. Pentru că altfel riscăm să transformăm surpriza în obligație și normalitatea într-un eșec. Iar Emeric Ienei avea pentru asta o formulă mai bună decât toate statisticile noastre: „Să nu ne facem iluzii ca să nu avem deziluzii”.

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Andrei Vochin
Andrei Vochin
Andrei Vochin, unul dintre cei mai reputați jurnaliști sportivi din România, este special guest la Fanatik, unde publică editoriale și analizează cele mai importante meciuri de fotbal.
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