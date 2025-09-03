„Să nu ne îmbătăm cu apă rece!”. Marius Șumudică avertizează Craiova în lupta la titlu după noile lovituri din mercato

Întrebat în legătură cu transferurile lui Adrian Rus și Monday Etim, , antrenorul a apreciat că oltenii nu aveau nevoie neapărat de aceste mutări, întrucât ei dispuneau deja de un lot de jucători foarte bine structurat.

ADVERTISEMENT

Analiza lui Marius Șumudică după ultimele două lovituri date de Universitatea Craiova în mercato: „Nu știu dacă mai aveau nevoie”

Pe de altă parte însă, tehnicianul a opinat și că totuși acest lucru este unul benefic pentru gruparea din Bănie, în sensul în care Mirel Rădoi a avut parte de tot sprijinul dinspre conducere în ceea ce privește transferurile din această vară.

În schimb, Șumudică a mai transmis cu această ocazie și că, în viziunea sa, chiar dacă în acest punct al sezonului pare că Universitatea Craiova este principala favorită la câștigarea campionatului, este totuși prea devreme ca acest scenariu să fie discutat foarte mult în spațiul public.

ADVERTISEMENT

„Ei aveau un lot bine structurat. Nu știu dacă mai aveau nevoie de fundași centrali, de o bandă, mai ales că, din informațiile pe care le am, în scurt timp își revine și Paradela. Acum, Mirel știe cel mai bine. El decide. E clar că au un lot foarte bine structurat. Din punctul meu de vedere, îi ajută, în primul rând, jocul.

Îi ajută mâna asta liberă dată lui Rădoi, deci este un factotum acolo, el decide, el face, rezultatele se văd atâta timp cât mergi pe mâna unui antrenor. Nu în ultimul rând, dacă au mai făcut două transferuri, probabil s-au gândit că jucând în trei fundași centrali, tot timpul va trebui să aibă soluții la fundașii centrali.

ADVERTISEMENT

Cum vede Marius Șumudică lupta la titlu din acest sezon de Superliga: „Să nu ne îmbătăm cu apă rece și să vedem acum primele patru-cinci echipe”

Ați văzut că este adeptul rotației. Și dacă vrei să-ți răspund la întrebare, din punctul meu de vedere, este devreme, dar este una dintre candidatele la titlu, clar. Fiindcă în play-off, v-am mai spus, este un alt campionat. Să nu ne îmbătăm cu apă rece și să vedem acum primele patru-cinci echipe, care unele ajung conjunctural acolo.

ADVERTISEMENT

Or să vină echipe din spate, iar în momentul în care intri în play-off, acolo se joacă pe trei puncte, nu se mai joacă pe un punct jumătate. Acum, când iei un punct sau când piezi, e același lucru. Important este să, la final, după 30 de etape, să prinzi primele șase. După care începe un alt campionat.

Eu sunt ferm convins că atât FCSB-ul cât și CFR Cluj, mai ales că CFR Cluj a ieșit din competițiile europene, vor fi în play-off, sunt două echipe care vor fi în play-off. Eu o văd și pe Dinamo un play-off, la modul cum joacă în momentul de față și emulația care s-a creat în jurul acestei echipe, și mai ales șansa de a juca în Europa. Rapid, bineînțeles, sunt acolo, un start foarte bun.

ADVERTISEMENT

Cred că și U Clujul va reveni, din punctul meu de vedere, au ieșit și ei din competițiile europene. Este un proiect serios acolo și cred că va reveni, se va bate acolo. Craiova, care este deja, și-am spus-o, și e foarte greu să mai piardă play-off-ul, nu există așa ceva. Din punctul ăsta de vedere, se poate întâmpla orice. Ați văzut, în momentul în care ai o înlănțuire de trei victorii, imediat urci acolo. Important este ca, în momentul în care ai ajuns la nivelul ăla, să rămâi acolo”,