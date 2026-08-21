„Să plece! Dar sunt oferte?” Situația lui Ștefan Baiaram, analizată de legenda Universității Craiova

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Ștefan Baiaram se află în continuare în centrul discuțiilor la Universitatea Craiova, după ce fotbalistul și-a manifestat în mai multe rânduri dorința de a face pasul către un alt campionat. Rodion Cămătaru, legenda formației din Bănie, consideră că un transfer ar putea fi benefic pentru tânărul atacant, însă atrage atenția că, în acest moment, nu există motiv pentru discuții concrete în lipsa unei oferte oficiale. Fostul mare atacant al Craiovei a vorbit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA și despre și consideră că huiduielile nu îl pot ajuta pe fotbalist să-și recapete forma.

Rodion Cămătaru așteaptă oferta concretă pentru Baiaram

Rodion Cămătaru consideră că Ștefan Baiaram poate face pasul către o altă echipă, mai ales că acesta își dorește să evolueze la un nivel superior. Legenda Universității Craiova atrage însă atenția că, până în momentul în care o ofertă reală ajunge pe masa clubului, toate discuțiile despre un transfer rămân doar la nivel de speculații. Cămătaru consideră că nu are rost ca numele lui Baiaram să fie legat de diferite echipe atât timp cât nu există o propunere concretă.

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„Cel mai bine pentru Baiaram ar fi să plece, cum toată lumea, de altfel, își dorește acest lucru. Doar că nu știu dacă sunt și oferte pentru el. Mereu se vorbește aici de plecarea lui, dar transferurile nu există decât atunci când oferta este pe masă. Că vorbim, că se duce la Anderlecht, că se duce acolo, mereu se vorbește. Dar când oferta este cu adevărat pe masă, abia atunci discutăm. Dacă e ofertă, e bine să plece“, a declarat Rodion Cămătaru, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cămătaru sare în apărarea lui Baiaram după reacția fanilor

Fostul mare atacant al Craiovei a comentat și episoadele în care Baiaram a reacționat după ce a fost schimbat în partidele cu KuPS și Ararat Armenia, moment urmat de huiduieli din partea suporterilor. Cămătaru consideră că presiunea pusă de tribune nu îl ajută pe tânărul fotbalist și amintește că acesta a avut o contribuție importantă la performanțele Universității Craiova din sezonul precedent.

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„Au fost foarte multe discuții, meciuri mai puțin bune ale lui. E un băiat bun, tânăr, care-și face treaba și trebuie să-i dăm încredere. Dacă te apuci să strigi împotriva lui nu e bine deloc. E un jucător care și-a făcut de multe ori simțită prezența în echipă, a contribuit la multe victorii și nu ajută cu nimic să strigi împotriva lui. El și-a făcut datoria anul trecut, a câștigat campionatul, cupa, tot și e normal că-și dorește să plece. Toți tinerii jucători vor să ajungă la echipe mari și sper să reușească“, a concluzionat legenda Craiovei.

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Mihai Rotaru a decis ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram după criza de nervi de la schimbare

Baiaram a ieșit cu greu de pe teren la finalul partidei cu KuPS, iar când a ajuns în zona băncii de rezerve a făcut o adevărată criză de nervi, una amplificată și de reacția staff-ului tehnic. .

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Episodul nu va rămâne, însă, fără urmări. Mihai Rotaru a transmis că Universitatea Craiova are reguli interne clare, iar cei care le încalcă trebuie să suporte consecințele. , însă a lăsat să se înțeleagă faptul că situația va fi analizată în cadrul clubului. Baiaram a fost huiduit și la meciul Craiovei cu Ararat, însă de această dată decarul alb-albaștrilor și-a menținut calmul.

„Nu avem un caz Baiaram. Eu sunt un pic supărat că main event-ul zilei de joi trebuia să fie meciul U Craiova – KuPS și calificarea sigură în Conference League. Din păcate, main event-ul a fost ieșirea lui Baiaram. Rapoartele spun Baiaram a făcut un meci bun, dar l-a luat un pic publicul la ochi și la noi când te ia publicul la ochi știi cum e povestea. Ei ar trebui să știe la ce să se aștepte. Mă refer la public, nu la peluză, care a fost mereu la cel mai înalt nivel. În Oltenia e greu să joci și e greu să duci în spate. Nu e un caz Baiaram.

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(n.r. – Va fi amendat?) Nu vă pot da detalii. Sunt regulile clubului. Cine greșește, trebuie să suporte consecințele. Dar în momentul ăsta trebuie să uităm de Baiaram pentru că main event-ul e calificarea în Conference League. Atât. De altceva nu se mai vorbește. Ne-am calificat, ne-am calificat. Dar de ce nu am jucat fotbal? Păi am jucat cu FC Argeș și am pierdut. Facem unul din două. Dacă luăm jocul cu FC Argeș și rezultatul cu KuPS suntem cea mai bună echipă din România”, a declarat Mihai Rotaru, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.