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Tavi Popescu traversează unul dintre cele mai complicate momente ale sale de la FCSB, iar răbdarea suporterilor pare să fi ajuns la limită. După episoadele care au alimentat tensiunile din jurul său, inclusiv , Gigi Mustață a lansat un atac extrem de dur la adresa fotbalistului. Liderul Peluzei Nord a transmis, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că Popescu trebuie să-și ceară scuze public sau să plece de la echipă.

Gigi Mustață nu mai vrea să audă de Tavi Popescu

Liderul galeriei FCSB susține că pentru a demonstra că poate reveni la nivelul așteptat, iar suporterii au fost printre cei care au încercat să-l sprijine în momentele dificile. Acum, însă, Mustață consideră că atitudinea lui Popescu a depășit limitele acceptate și că acesta nu mai poate beneficia de aceeași susținere.

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„Dacă nu-și cere scuze public în fața suporterilor și nu numai, pentru gesturile făcute și pentru ce a vorbit în vestiar, pentru noi este zero. Nici nu vreau să mai discut, e un caz pierdut Tavi Popescu. Ce șanse să-i mai dai, când clubul i-a dat deja cele mai mari oportunități și știți bine că noi l-am încurajat, că i-am strigat numele, că îl motiva asta și începuse să-și revină puțin.

La meciul de la Sepsi, parcă, l-am încurajat, am fost lângă el, dar dacă omul nu are coloană vertebrală și are alte direcții, să fie sănătos. Nici nu mai acceptăm să vină astfel de persoane în vestiar și să înceapă, iar, războiul. Preferăm să rămână în umbră, poate are loc pe la echipa a doua a nostră până-și revine“, a declarat Gigi Mustață, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Conflictul cu Pădurariu, unul dintre motivele nemulțumirii galeriei

Gigi Mustață a vorbit și despre relația dintre Tavi Popescu și Pădurariu, susținând că între cei doi fotbaliști există o tensiune care s-ar fi manifestat inclusiv în timpul meciurilor. Liderul Peluzei Nord consideră că Popescu nu ar trebui să aibă o astfel de atitudine față de un coleg și îi transmite să lase deoparte conflictele și să se concentreze exclusiv pe fotbal.

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„Interesul nostru este să meargă toate lucrurile bine în vestiar și toată lumea să respecte deciziile care s-au luat acolo. Lui Tavi Popescu nu-i ardea să joace fotbal în ultima perioadă, ci să-l certe pe Pădurariu în vestiar și pe teren. Nu este meci în care să nu-i comenteze lui Pădurariu, să-i facă gesturi că nu i-a dat mingea etc. Când încep astfel de lucruri, e clar că între cei doi jucători există o râcă.

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Așa că domnul Tavi Popescu să ia o pauză. Dacă pleacă, să fie sănătos și multă baftă. În momentul în care tu te crezi cine știe ce, că ai valoare mare, lasă-l pe ăla care arată că are valoare și nu încerca să-l timorezi prin țipete și vorbe urâte. Poate pasă îi dădea într-o poziție mai bună, nu ai de unde să știi“, a mai continuat liderul galeriei FCSB.

Liderul galeriei cere măsuri drastice în cazul lui Tavi Popescu

Mustață nu s-a oprit, însă, aici. Acesta consideră că FCSB nu ar mai trebui să prelungească situația prin avertismente sau ultimatumuri și susține că indisciplina trebuie sancționată inclusiv prin despărțirea de jucător.

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„Nu ar trebui să mai existe un ultimatum. Pa, la revedere și punct, ca să știe toată lumea ce reguli sunt. Ai comis-o, ai plecat. Desfacerea contractului de muncă prin indisciplină și ia-i și banii, că nu ești tu cine știe ce. Dă-ți viața pe teren, nu faci figuri, te cerți cu arbitrul, ești supărat pe o pasă. Pune osul la bătaie! “, a încheiat Gigi Mustață.