„Să primesc o medalie?”. Mirel Rădoi a anunțat ce se întâmplă dacă Universitatea Craiova ia titlul

Universitatea Craiova a fost pregătită în prima jumătate de sezon de Mirel Rădoi. Tehnicianul a părăsit „Știința” după o înfrângere cu UTA. La scurt timp după ce a semnat cu FCSB, Rădoi a dezvăluit care a fost principalul motiv pentru care a plecat de la olteni.

De ce a plecat Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova

În conferința de presă în care a fost prezentat la FCSB, . Întrebat fiind dacă a primit vreun mesaj de la Mihai Rotaru, antrenorul a transmis că nu, în contextul în care patronul oltenilor încă se reface după accidentul suferit la schi.

„(n.r. – De ce a plecat de la Craiova?) Nu are legătură cu subiectul de azi, după aş fi făcut-o prin învăluire dacă eram în play-off cu ei ca să pot să le arăt câte ceva. Chiar nu are sens, nu am vrut s-o fac atunci, nu o fac nici acum, dar voi sunteţi băieţi deştepţi şi vă daţi seama că mie, unde sunt tras la răspundere, nu-mi place să rămân.

(n.r. – Mihai Rotaru i-a trimis vreun mesaj zilele astea?) Nu, nici nu are cum dacă are vreo 10 şuruburi în umăr (n.r. – după accidentul de la schi)”, a declarat noul antrenor de la FCSB, Mirel Rădoi.

Ce spune Rădoi despre șansele oltenilor la titlu

În continuare, Mirel Rădoi susține că Universitatea Craiova, dacă va fi cazul, va câștiga titlul datorită lui Filipe Coelho și staff-ului său. Antrenorul a glumit și a spus că nu știe dacă oltenii îi vor mai acorda o medalie de campion, î .

„Dacă Universitatea Craiova va câştiga titlul, nu va fi datorită mie acum, ci datorită lui Coelho şi staff-ului lui. Aş vrea să las lucrurile alea, că e o situaţie diferită. Au fost 14 jucători aduşi în vară acolo, cu un sistem nou şi diferă lucrurile. Am ştiut ce am făcut în partea de pregătire fizică în cantonament, aici nu avem încă toate datele la dispoziţie şi diferă situaţia, dar m-aş bucura să ajungem să jucăm acel baraj de Conference League şi să-l şi câştigăm.

Să primesc o medalie? (n.r. – de campion, dacă Universitatea Craiova ia titlul Superligii). În situaţia asta, cred că declaraţia a fost făcută înainte să semnez cu FCSB, acum s-ar putea să se mai gândească la această situaţie (n.r. – râde)”, a conchis Mirel Rădoi.