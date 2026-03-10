Sport

„Să primesc o medalie?”. Mirel Rădoi a anunțat ce se întâmplă dacă Universitatea Craiova ia titlul

Va primi Mirel Rădoi medalie, dacă Universitatea Craiova ia titlul în SuperLiga?! Mirel Rădoi a făcut anunțul și a explicat de ce nu a continuat în Bănie.
Iulian Stoica
10.03.2026 | 20:35
Sa primesc o medalie Mirel Radoi a anuntat ce se intampla daca Universitatea Craiova ia titlul
ULTIMA ORĂ
Mirel Rădoi a dezvăluit motivul pentru care a plecat de la U Craiova. Foto: sportpictures
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a fost pregătită în prima jumătate de sezon de Mirel Rădoi. Tehnicianul a părăsit „Știința” după o înfrângere cu UTA. La scurt timp după ce a semnat cu FCSB, Rădoi a dezvăluit care a fost principalul motiv pentru care a plecat de la olteni.

De ce a plecat Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova

În conferința de presă în care a fost prezentat la FCSB, Mirel Rădoi a mărturisit că a plecat de la Universitatea Craiova din cauza faptului că nu îi place să fie tras la răspundere din partea conducerii. Întrebat fiind dacă a primit vreun mesaj de la Mihai Rotaru, antrenorul a transmis că nu, în contextul în care patronul oltenilor încă se reface după accidentul suferit la schi.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – De ce a plecat de la Craiova?) Nu are legătură cu subiectul de azi, după aş fi făcut-o prin învăluire dacă eram în play-off cu ei ca să pot să le arăt câte ceva. Chiar nu are sens, nu am vrut s-o fac atunci, nu o fac nici acum, dar voi sunteţi băieţi deştepţi şi vă daţi seama că mie, unde sunt tras la răspundere, nu-mi place să rămân.

(n.r. – Mihai Rotaru i-a trimis vreun mesaj zilele astea?) Nu, nici nu are cum dacă are vreo 10 şuruburi în umăr (n.r. – după accidentul de la schi)”, a declarat noul antrenor de la FCSB, Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în...
Digi24.ro
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată

Ce spune Rădoi despre șansele oltenilor la titlu

În continuare, Mirel Rădoi susține că Universitatea Craiova, dacă va fi cazul, va câștiga titlul datorită lui Filipe Coelho și staff-ului său. Antrenorul a glumit și a spus că nu știe dacă oltenii îi vor mai acorda o medalie de campion, în contextul în care a semnat cu FCSB.

Decizia a fost luată! Anunțul așteptat de toată planeta, după izbucnirea războiului din...
Digisport.ro
Decizia a fost luată! Anunțul așteptat de toată planeta, după izbucnirea războiului din Iran
ADVERTISEMENT

„Dacă Universitatea Craiova va câştiga titlul, nu va fi datorită mie acum, ci datorită lui Coelho şi staff-ului lui. Aş vrea să las lucrurile alea, că e o situaţie diferită. Au fost 14 jucători aduşi în vară acolo, cu un sistem nou şi diferă lucrurile. Am ştiut ce am făcut în partea de pregătire fizică în cantonament, aici nu avem încă toate datele la dispoziţie şi diferă situaţia, dar m-aş bucura să ajungem să jucăm acel baraj de Conference League şi să-l şi câştigăm.

Să primesc o medalie? (n.r. – de campion, dacă Universitatea Craiova ia titlul Superligii). În situaţia asta, cred că declaraţia a fost făcută înainte să semnez cu FCSB, acum s-ar putea să se mai gândească la această situaţie (n.r. – râde)”, a conchis Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT
Fanatik Rapid, miercuri, 11 martie, ora 10:30. Robert Niță, ediție de colecție cu...
Fanatik
Fanatik Rapid, miercuri, 11 martie, ora 10:30. Robert Niță, ediție de colecție cu Diana Șucu
Primul lucru pe care l-a interzis Mirel Rădoi la FCSB după scenele din...
Fanatik
Primul lucru pe care l-a interzis Mirel Rădoi la FCSB după scenele din meciul cu U Cluj: „Nu există!”
FRF, schimbare revoluționară în SuperLiga și Cupa României! Ce vor fi obligate să...
Fanatik
FRF, schimbare revoluționară în SuperLiga și Cupa României! Ce vor fi obligate să facă cluburile
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Încă o plecare importantă de la FCSB! Pe cine a dat afară Becali,...
iamsport.ro
Încă o plecare importantă de la FCSB! Pe cine a dat afară Becali, după ce Pintilii l-a indicat drept vinovat pentru dezastrul din acest sezon
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!